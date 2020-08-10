В Белоруссии прошли самые скандальные выборы президента: как это было

В Белоруссии состоялись самые громкие в истории республики выборы президента. Действующий руководитель государства, 65-летний Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок после 26 лет нахождения на этом посту. Главным конкурентом Лукашенко считалась представитель оппозиции, 37-летняя Светлана Тихановская.

С учетом нескольких дней предварительного голосования к вечеру воскресенья, 9 августа, явка избирателей превысила 84%. Более того, СМИ сообщали, что на некоторых участках даже не хватало бюллетеней, а многие желающие проголосовать попросту не смогли попасть на избирательные участки до их закрытия. Так произошло и в Москве — очередь к белорусскому посольству растянулась на несколько километров. Примечательно, что в день основного голосования по всей соседней республике начали наблюдаться перебои с интернетом и связью. «В нашем офисе @sputnikby в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах. Так — по всей Белоруссии. Всех с днем выборов», — сообщала в Telegram Маргарита Симоньян. После официального закрытия избирательных участков ЦИК Белоруссии опубликовала результаты экзитполов — 79,7% белорусов отдали голоса за Лукашенко, 6,8% — за Тихановскую.

К вечеру воскресенья в центр Минска и других крупных городов были стянуты подразделения ОМОН, милиции и внутренних войск для предупреждения несанкционированных уличных акций протеста. Тем не менее, десятки тысяч граждан вышли на улицы белорусских городов, чтобы высказать свое несогласие с предварительными результатами состоявшихся выборов главы государства. Против мирных граждан силовиками использовались водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В центре Минска протестующие начали строить баррикады из мусорных баков.