В Белоруссии прошли самые скандальные выборы президента: как это было
Фото: Victor Lisitsyn/Globallookpress
В Белоруссии состоялись самые громкие в истории республики выборы президента. Действующий руководитель государства, 65-летний Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок после 26 лет нахождения на этом посту. Главным конкурентом Лукашенко считалась представитель оппозиции, 37-летняя Светлана Тихановская.
С учетом нескольких дней предварительного голосования к вечеру воскресенья, 9 августа, явка избирателей превысила 84%. Более того, СМИ сообщали, что на некоторых участках даже не хватало бюллетеней, а многие желающие проголосовать попросту не смогли попасть на избирательные участки до их закрытия. Так произошло и в Москве — очередь к белорусскому посольству растянулась на несколько километров. Примечательно, что в день основного голосования по всей соседней республике начали наблюдаться перебои с интернетом и связью. «В нашем офисе @sputnikby в Минске лег интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают ютюб, скайп, почта, мессенджеры. Телеграм пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах. Так — по всей Белоруссии. Всех с днем выборов», — сообщала в Telegram Маргарита Симоньян. После официального закрытия избирательных участков ЦИК Белоруссии опубликовала результаты экзитполов — 79,7% белорусов отдали голоса за Лукашенко, 6,8% — за Тихановскую.
К вечеру воскресенья в центр Минска и других крупных городов были стянуты подразделения ОМОН, милиции и внутренних войск для предупреждения несанкционированных уличных акций протеста. Тем не менее, десятки тысяч граждан вышли на улицы белорусских городов, чтобы высказать свое несогласие с предварительными результатами состоявшихся выборов главы государства. Против мирных граждан силовиками использовались водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В центре Минска протестующие начали строить баррикады из мусорных баков.
В результате силового разгона акций протеста имеются пострадавшие, по некоторым данным, один человек погиб, задержано более ста двадцати участников массовых беспорядков. Обращает на себя внимание тот факт, что после официального окончания голосования и закрытия избирательных участков, несмотря на начинавшиеся уличные протесты, Александр Лукашенко не выступил с обращением к нации. В свою очередь, Светлана Тихановская обратилась к силовикам с просьбой остановить насилие.
В момент написания данного материала ЦИК Белоруссии огласила предварительные результаты прошедших выборов президента. Действующий глава республики Александр Лукашенко — 80,23%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,9%, против всех проголосовали 6,02% избирателей.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
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