Роспотребнадзор проверит качество косметики Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова запустила собственный бренд косметики, но баночки от жены скандального рэпера оценили не все. После того, как косметика поступила в продажу, посыпались как положительные, так и отрицательные отзывы на нее. Для увеличения интереса к своему товару жена Джигана даже поработала курьером, доставляя косметику покупателям.

И теперь, после жалоб недовольных клиенток, не заметивших результаты использования косметики от Самойловой, косметику будут проверять в Роспотребнадзоре. Девушки также написали заявления в ФАС и обратились к юристам, сообщает телеграм-канал Mash.

Юристы отмечают, что получили за последние дни больше 20 жалоб на качество товара. Теперь баночки и пузырьки от Самойловой изучат в Роспотребнадзоре, чтобы выяснить состав косметики и полезные свойства ее элементов.

За последние полгода Оксана Самойлова заработала не один десяток миллионов рублей. Сначала она сумела монетизировать скандал о своем разводе с Жиганом, который в итоге не состоялся (о нем можно прочитать на сайте Passion.ru). Вскоре после заявления о примирении с мужем Оксана обмолвилась, что запускает новый бизнес, который оказался косметическим.

Кстати, после начала продаж Оксану обвинили в том, что она «содрала» многие идеи у американки Кайли Дженнер, которая благодаря своей косметической линии и другим бизнесам стала самой молодой в мире долларовой миллиардершей.