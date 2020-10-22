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Роспотребнадзор проверит качество косметики Оксаны Самойловой

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Оксана Самойлова

Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/

Жена рэпера Джигана выпустила собственную марку несколько недель назад, но ее уже успели раскритиковать недовольные покупательницы.

Оксана Самойлова запустила собственный бренд косметики, но баночки от жены скандального рэпера оценили не все. После того, как косметика поступила в продажу, посыпались как положительные, так и отрицательные отзывы на нее. Для увеличения интереса к своему товару жена Джигана даже поработала курьером, доставляя косметику покупателям.

И теперь, после жалоб недовольных клиенток, не заметивших результаты использования косметики от Самойловой, косметику будут проверять в Роспотребнадзоре. Девушки также написали заявления в ФАС и обратились к юристам, сообщает телеграм-канал Mash.

Юристы отмечают, что получили за последние дни больше 20 жалоб на качество товара. Теперь баночки и пузырьки от Самойловой изучат в Роспотребнадзоре, чтобы выяснить состав косметики и полезные свойства ее элементов.

За последние полгода Оксана Самойлова заработала не один десяток миллионов рублей. Сначала она сумела монетизировать скандал о своем разводе с Жиганом, который в итоге не состоялся (о нем можно прочитать на сайте Passion.ru). Вскоре после заявления о примирении с мужем Оксана обмолвилась, что запускает новый бизнес, который оказался косметическим.

Кстати, после начала продаж Оксану обвинили в том, что она «содрала» многие идеи у американки Кайли Дженнер, которая благодаря своей косметической линии и другим бизнесам стала самой молодой в мире долларовой миллиардершей.

Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой

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