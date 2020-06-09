Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за смерть пострадавшего в ДТП

Вечером 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП, врезавшись на встречной полосе в другой автомобиль. Находящийся в машине Сергей Захаров получил тяжелые травмы, и утром 9 июня скончался в больнице.

Сначала Михаила Ефремова, который был в неадекватном состоянии из-за алкогольного опьянения, отпустили под подписку о невыезде. Решение принимали, когда пострадавший был еще жив. Теперь — после смерти мужчины — следователь может вынести ходатайство об аресте, сообщает Mash. Дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ, сообщает канал «Говорит Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. По этой статье Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня уже стала известна причина смерти погибшего Сергея Захарова: сломанные ребра пробили легкие, открылось внутреннее кровотечение, которое не удалось остановить.