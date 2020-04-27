«Были шокированы ее словами о домашнем насилии»: компания PepsiCo прекратила сотрудничество с Региной Тодоренко

Напомним, в одном из недавних интервью Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Позднее Тодоренко заявила, что была не права, и пообещала помогать жертвам домашнего насилия.