«Были шокированы ее словами о домашнем насилии»: компания PepsiCo прекратила сотрудничество с Региной Тодоренко
Фото: Instagram
Представители PepsiCo временно отказались от сотрудничества с Региной Тодоренко, рекламировавшей сок J7.
«Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании. Мы против насилия в любой его форме, и компания примет какие-то решения. Они будут озвучены позже. Разрыв контракта — это юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Но, естественно, мы вернемся к этому», — сказал «360» директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.
Напомним, в одном из недавних интервью Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Позднее Тодоренко заявила, что была не права, и пообещала помогать жертвам домашнего насилия.
Фото: Instagram
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