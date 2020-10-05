Наташа Королева и Тарзан дали первое интервью после скандала с изменой: «Мы вместе»

«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозмжно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это исчпытание», — рассказал Сергей Глушко в интервью Ксении Собчак.

«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — отметила Королева.