Наташа Королева и Тарзан дали первое интервью после скандала с изменой: «Мы вместе»
Фото: Globallookpress / Ruslan Roschupkin
«Я лоханулся, не ошибаются только трупы. <...> Я ее люблю, и она это знает, она это чувствует. Да я очень сильно накосячил, конечно, у нас была разборка... Когда отпираться было уже невозмжно, я во всем признался. Я сказал, что приму любое ее решение. Решишь разводиться со мной, выгонять — я пойму. Она была какое-то время в прострации. Лучше бы кричала... А когда она смотрит в одну точку, это хуже всего. В итоге мы решили, что мы вместе и вместе должны пройти это исчпытание», — рассказал Сергей Глушко в интервью Ксении Собчак.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — отметила Королева.
Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.
«Да, я изменил своей жене, но отвечать за это я буду только перед богом и ней. Ни перед кем из вас я не намерен отчитываться! Эта женщина дана мне богом, не знаю, за какие заслуги. И вы ногтя моей супруги не стоите!», — заявил танцор.
Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, женаты 17 лет. У пары есть 18-летний сын Архип, который решил пойти по стопам знаменитой мамы и хочет стать певцом.
Фото: instagram, globallookpress, eastnews
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