Джозеф Байден стал новым президентом США?
Кандидат от демократов победил в Пенсильвании и Неваде. В сложности он набрал 273 голосов выборщиков при необходимых 270 голосах. Его конкурент Дональд Трамп набрал лишь 213 голосов.
Аналитики ABC News уверены, что в Пенсильвании и Неваде большинство избирателей проголосовали за Байдена.
CNN уже назвали его «избранным президентом США».
Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификации выборов. Он даже объявил себя победителем еще пару дней назад.
Штаб Трампа много раз требовал остановить подсчеты бюллетеней, поступивших в избиркомы по почте уже после дня выборов, поскольку считает такую практику незаконной. К тому же, именно обработка этих голосов вывела Байдена вперед в нескольких штатах.
Некоторое время назад канал Fox News тоже объявил о победе Джо Байдена.
Фото: @joebiden / Instagram
Дональд Трамп заявил о том, что собирается подавать иски во всех штатах. Политик уверен в подтасовке результатов.
Фото и видео: @joebiden / Instagram
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