Джозеф Байден стал новым президентом США?

Кандидат от демократов победил в Пенсильвании и Неваде. В сложности он набрал 273 голосов выборщиков при необходимых 270 голосах. Его конкурент Дональд Трамп набрал лишь 213 голосов.

Аналитики ABC News уверены, что в Пенсильвании и Неваде большинство избирателей проголосовали за Байдена.

CNN уже назвали его «избранным президентом США».

Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификации выборов. Он даже объявил себя победителем еще пару дней назад.

Штаб Трампа много раз требовал остановить подсчеты бюллетеней, поступивших в избиркомы по почте уже после дня выборов, поскольку считает такую практику незаконной. К тому же, именно обработка этих голосов вывела Байдена вперед в нескольких штатах.

Некоторое время назад канал Fox News тоже объявил о победе Джо Байдена.