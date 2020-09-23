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Алексея Навального выписали из немецкой клиники после месяца лечения

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Алексей Навальный

Фото: www.instagram.com/navalny/

Врачи берлинской больницы «Шарите» решили не продолжать неотложное решение.

Врачи немецкой клиники выписали Алексея Навального после месяца лечения. Медики решили, что долечиваться россиянин будем амбулаторно, так как интенсивная терапия больше не нужна. Сообщение о выписке Навального появилось на сайте клиники «Шарите».

Однако врачи отмечают, что пока рано говорить о том, какие последствия трехдневной комы могут проявиться в будущем.

Днем ранее Алексей Навальный посвятил жене Юлии трогательный пост, отметив, что это она вытащила его с того света.

«Пост про любовь. У нас с Юлей 26 августа была годовщина — 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад.

Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду: ничего не помню.

Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. <...> Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. <...> Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», — рассказал Навальный в социальной сети.

Напомним, 20 августа оппозиционер попал сначала в больницу Омска. а затем в германскую клинику. Навальному стало плохо на самолете по пути из Томска в Москву. Немецкие специалисты настаивают, что россиянина отравили, правительство РA отрицает эти сведения.

Навальный провел 18 дней в коме, после чего, по его словам, ему пришлось заново учиться самостоятельно ходить и даже дышать.

Фото и видео: Instagram Алексея Навального

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