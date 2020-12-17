Рост цен, бедность, открытие границ, онлайн-образование: Путин ответил на волнующие вопросы
Президент назвал долю россиян с уровнем доходов ниже прожиточного минимума и рассказал, как планируется изменить ситуацию в ближайшие годы. «План такой — к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий, это реально я считаю. Цель амбициозная, но реальная. Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много, это около 20 миллионов человек», — отметил он.
Также Владимир Путин объяснил рост цен на продукты: «Это меня, честно говоря, задело. Потому что при том, что у нас урожай рекордный, — в этом году он будет 131 миллион тонн, а может и 134 миллиона тонн, — а хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое-то? На мировых рынках выросла цена, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо».
Конечно, на пресс-конференции не могли не обсудить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Президент заявил, что российская система здравоохранения справляется с поставленными задачами, и затронул другие сферы, на которые повлиял вирус. «Что касается школ, у меня много разных записок по технологической готовности к этой системе... Но, конечно, проблемы есть. Это касается "железа" так называемого. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Что мы собираемся делать: в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. <...> Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет», — пояснил глава государства, добавив, что границы РФ будут открыты, как только это позволят сделать врачи.
Фото: globallookpress / Kremlin Pool
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!