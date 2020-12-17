Рост цен, бедность, открытие границ, онлайн-образование: Путин ответил на волнующие вопросы

Конечно, на пресс-конференции не могли не обсудить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Президент заявил, что российская система здравоохранения справляется с поставленными задачами, и затронул другие сферы, на которые повлиял вирус. «Что касается школ, у меня много разных записок по технологической готовности к этой системе... Но, конечно, проблемы есть. Это касается "железа" так называемого. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Что мы собираемся делать: в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. <...> Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет», — пояснил глава государства, добавив, что границы РФ будут открыты, как только это позволят сделать врачи.