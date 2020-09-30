Навка, Рудова, Асмус и другие звезды, которых постоянно подозревают в беременности
Фото: Starface
Татьяна Навка
Фото: Getty
Минувшим летом уже не в первый раз появились слухи о том, что Татьяна Навка снова беременна от супруга Дмитрия Пескова. Спорстменка стала реже показывать фигуру на фотографиях в Instagram, отдавала предпочтение объемной одежде, которая иногда, по мнению некоторых, не могла скрыть ее изменившиеся формы. Затем и вовсе появилась информация о том, что олимпийская чемпионка находится на позднем сроке и вот-вот родит.
«Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. <...> Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, что беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот», — прокомментировала Татьяна слухи на своей странице в Instagram и снова начала демонстрировать стройную фигуру без признаков беременности.
Наталья Рудова
Фото: Starface
Многочисленные поклонники Натальи Рудовой с завидным постоянством подозревают любимую актрису, модель и ведущую в интересном положении. Недавно сплетников смутило то, что звезда стала выбирать объемные наряды, скрывать на фото область талии, выбирая особые ракурсы. Позже в Telegram появилось фото, на котором актриса была запечатлена с заметно округлившимся животом. В ответ на сообщения в новостных лентах Рудова показала видео с большим животом, и все выдохнули — наконец-то она перестала скрывать! Однако почти разу после этого Наталья посмеялась и над разговорами о беременности, и о личности ее жениха. «Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей», — написала она под их совместной фотографией. Позднее Наталья начала публиковать фотографии и видеоролики с тонкой талией и стальным прессом. «Никода не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу», — заявила она.
Кети Топурия
Фото: Instagram Кети Топурии
Слухи о том, что Кети Топурии ждет ребенка от бизнесмена Льва Деньгова, ходят уже несколько месяцев, но звезда гордо хранит молчание и не отвечает на вопросы о предполагаемой беременности. Певица публикует в своем Instagram различные фото и видео, которые только больше подогревают интерес публики: солистка A'Studio скрывает живот под пышными платьями, и это никак не дает покоя поклонникам.
Паулина Андреева
Фото: Starface
Из-за недавней информации о замене Паулины Андреевой в нескольких театральных постановках, поклонники решили, что актриса находится в интересном положении. Однако для церемонии закрытия «Кинотавра» супруга режиссера Федора Бондарчука выбрала весьма недвусмысленный наряд, который четко дал понять, что пополнение в звездном семействе пока не ожидается. Внимательные поклонники разглядели, что изумрудное платье с глубоким декольте настолько плотно облегает фигуру актрисы, что не оставляет поводов для догадок и сплетен.
Кристина Асмус
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Ксения Собчак растит трехлетнего сына Платона от бывшего супруга, актера Максима Виторгана. Сейчас она состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, за которого вышла замуж в сентябре прошлого года. Слухи о том, что Собчак скоро станет мамой во второй раз, в последние месяцы появлялись не раз: то у нее заметили округлившийся живот, то отказалась от алкоголя на светской вечеринке... Сама Ксения только смеется над подобными догадками и время от времени демонстрирует фигуру в подчеркивающих каждый изгиб нарядах.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова недавно тайно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее певица не раз подогревала слухи о том, что беременна от спортсмена, заявляя, что с нетерпением ждет пополнения в семействе. Многие тем временем отмечали, что многодетная мама рожает детей от каждого любимого мужчины и наверняка скоро снова объявит о беременности.
Полина Диброва
Фото: Instagram Полины Дибровой
Слухи об очередной беременности Полины Дибровой появляются каждые несколько месяцев. Сама супруга телеведущего Дмитрия Диброва их регулярно опровергает. «Откуда идеи про беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием», — написала недавно многодетная мама в своем Instagram.
Фото: Instagram, starface, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!