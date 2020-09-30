Навка, Рудова, Асмус и другие звезды, которых постоянно подозревают в беременности

Минувшим летом уже не в первый раз появились слухи о том, что Татьяна Навка снова беременна от супруга Дмитрия Пескова. Спорстменка стала реже показывать фигуру на фотографиях в Instagram, отдавала предпочтение объемной одежде, которая иногда, по мнению некоторых, не могла скрыть ее изменившиеся формы. Затем и вовсе появилась информация о том, что олимпийская чемпионка находится на позднем сроке и вот-вот родит.

«Весь день принимаю поздравления о третьей беременности. <...> Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, что беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот», — прокомментировала Татьяна слухи на своей странице в Instagram и снова начала демонстрировать стройную фигуру без признаков беременности.

Наталья Рудова