Ксения Собчак показала нежное фото с мужем в мини-годовщину свадьбы: «И снова пятница, 13-е»

И для Ксении, и для Константина брак стал вторым. Собчак четыре года была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. А Богомолов 8 лет был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой у него есть дочь Аня.

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