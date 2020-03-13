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Ксения Собчак показала нежное фото с мужем в мини-годовщину свадьбы: «И снова пятница, 13-е»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

Фото: Instagram

Телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова полгода назад. Радостью от мини-даты она поделилась с подписчиками.

Ксения Собчак отмечает полгода с тех пор, как вышла замуж во второй раз. Они с Константином Богомоловым устроили такую свадьбу, что все ее помнят до сих пор.

Ксения Собчак и Константин Богомолов еду в загс в катафалке

«Снова пятница, 13-е. Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду», — подписала Ксения нежное фото с мужем и поставила хэштег #найтисвоихиуспокоиться.

«Сегодня полгода. И сегодня снова пятница, 13-е. Выживут не только любовники. Но в любви выживать приятнее. И главное — есть зачем выживать», — написал на своей странице в Instagram Константин Богомолов.

И для Ксении, и для Константина брак стал вторым. Собчак четыре года была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. А Богомолов 8 лет был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой у него есть дочь Аня.

Все о Ксении Собчак и Константине Богомолове читайте в наших новостях.

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Фото и видео: Instagram

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