Ксения Собчак показала нежное фото с мужем в мини-годовщину свадьбы: «И снова пятница, 13-е»
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Фото: Instagram
Ксения Собчак отмечает полгода с тех пор, как вышла замуж во второй раз. Они с Константином Богомоловым устроили такую свадьбу, что все ее помнят до сих пор.
«Снова пятница, 13-е. Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду», — подписала Ксения нежное фото с мужем и поставила хэштег #найтисвоихиуспокоиться.
«Сегодня полгода. И сегодня снова пятница, 13-е. Выживут не только любовники. Но в любви выживать приятнее. И главное — есть зачем выживать», — написал на своей странице в Instagram Константин Богомолов.
И для Ксении, и для Константина брак стал вторым. Собчак четыре года была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона. А Богомолов 8 лет был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой у него есть дочь Аня.
Все о Ксении Собчак и Константине Богомолове читайте в наших новостях.
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Фото и видео: Instagram
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