37-летняя Наталья Рудова беременна от 48-летнего известного ресторатора Александра Орлова?
Фото: Instagram Натальи Рудовой
На днях в Сети появилось видео, в котором Наталья Рудова с заметно округлившимся животом выходит из машины с неизвестным мужчиной и направляется на летнюю веранду кафе. Сейчас актриса находится на раннем сроке беременности, сообщает Super. Нам удалось выяснить, что таким же (или именно этим) необычным автомобилем владеет известный ресторатор Александр Орлов. Кроме того, засветившаяся в ролике джинсовка спутника Рудовой очень похожа на куртку бизнесмена.
Фото: Instagram Александра Орлова
Александр Орлов является президентом холдинга «Bulldozer Group», в который входят рестораны, расположенные в России, Украине, ОАЭ, Казахстане и Гонконге. Он коллекционирует дорогие мотоциклы и автомобили, дружит со звездами шоу-бизнеса и не любит афишировать подробности личной жизни.
Отметим, что многочисленные поклонники Натальи Рудовой с завидным постоянством подозревают любимую актрису, модель и ведущую в «интересном положении». Видимо, эти бестактные вопросы и слухи настолько надоели актрисе, что она недавно поделилась в блоге забавным видеороликом-ответом на вопрос «Когда будут дети?». «Мой ответ на вопрос — "А где дети". А если серьезно, то у меня крутой актерский TiKTok, заходите поржать! P.S.: Яжматери с комментами типа "Как ты могла сказать такое... и т.д., умоляю, покиньте чат. Это для тех, у кого есть чувство юмора», – писала под публикацией Рудова.
Фото и видео: Instagram
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