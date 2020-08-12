Теперь официально? 37-летняя Наталья Рудова показала заметно округлившийся живот

Слухи о беременности 37-летней Натальи Рудовой ходят уже не первый день. Пока все обсуждали «интересное положение» актрисы, та демонстрировала фигуру в приталенном платье. А теперь в Instagram-сториз виновница переполоха показала заметно округлившийся живот.

Однако точно такой же живот она показывала несколько месяцев назад в качестве остроумной первоапрельской шутки. Поэтому утверждать пока ничего не будем, но на случай если Наталья действительно ждет первенца, поздравляем ее и ее близких!

Свою личную жизнь Рудова не афиширует, личность своего избранника раскрывать не спешит. Поговаривают, что будущим отцом ее малыша является 48-летний ресторатор Александр Орлов, известный как руководитель холдинга «Bulldozer Group», в который входят рестораны, расположенные в России, Украине, ОАЭ, Казахстане и Гонконге.