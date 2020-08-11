37-летняя Наталья Рудова ждет ребенка

Многочисленные подписчики с завидным постоянством подозревают любимую актрису, модель и ведущую в «интересном положении». Видимо, эти бестактные вопросы и слухи настолько надоели Наталье Рудовой, что она на днях поделилась в блоге забавным видеороликом-ответом на вопрос «Когда будут дети?». «Мой ответ на вопрос — "А где дети". А если серьезно, то у меня крутой актерский TiKTok, заходите поржать! P.S.: Яжматери с комментами типа "Как ты могла сказать такое... и т.д., умоляю, покиньте чат. Это для тех, у кого есть чувство юмора», – писала под публикацией Рудова.