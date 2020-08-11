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37-летняя Наталья Рудова ждет ребенка

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Наталья Рудова

Фото: Instagram/@rudovanata

СМИ сообщили, что популярная актриса ждет первенца.

Актриса Наталья Рудова ждет ребенка, сообщает Super.ru. По информации источника, 37-летняя звезда сериала «Татьянин день» находится на раннем сроке беременности, однако ей уже не удается скрыть растущий живот. Масла в огонь подливает тот факт, что на днях Наталья выкладывала Stories с территории клинического госпиталя «Лапино», пользующегося большой популярностью среди звездных будущих мам. Отметим, что Рудова не спешит афишировать свою личную жизнь и раскрывать личность своего избранника.

Многочисленные подписчики с завидным постоянством подозревают любимую актрису, модель и ведущую в «интересном положении». Видимо, эти бестактные вопросы и слухи настолько надоели Наталье Рудовой, что она на днях поделилась в блоге забавным видеороликом-ответом на вопрос «Когда будут дети?». «Мой ответ на вопрос — "А где дети". А если серьезно, то у меня крутой актерский TiKTok, заходите поржать! P.S.: Яжматери с комментами типа "Как ты могла сказать такое... и т.д., умоляю, покиньте чат. Это для тех, у кого есть чувство юмора», – писала под публикацией Рудова.

Фото: Instagram/@rudovanata

Видео: Instagram/@rudovanata

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