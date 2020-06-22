Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым: «В этом виноваты только мы сами»
Фото: Instagram Кристины Асмус
Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — Кристина Асмус и Гарик Харламов — разводятся. Об этом супруги объявили в социальных сетях.
«8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — написала Кристина Асмус в свойственной ей манере, приложив фото с «состарившимся» мужем.
Предполагая неоднозначную реакцию пользователей Сети, актриса подчеркнула: это — не шутка. «Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — добавила она.
Кристина призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена.
То, что это не шутка, Гарик Харламов подтвердил в своем блоге.
«8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберешь», — предупредил он.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina/@garikkharlamov
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!