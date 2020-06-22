Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым: «В этом виноваты только мы сами»

Предполагая неоднозначную реакцию пользователей Сети, актриса подчеркнула: это — не шутка. «Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — добавила она.

Кристина призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена.

То, что это не шутка, Гарик Харламов подтвердил в своем блоге.