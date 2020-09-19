Развеявшая слухи о беременности Андреева под руку с Бондарчуком и другие звезды на закрытии «Кинотавра 2020»

Из-за ситуации с пандемией организаторам «Кинотавра» пришлось с этом году проводить фестиваль с соблюдением всех условий безопасности, выполняя все санитарные предписания. Однако даже это не уберегло присутствующих от коварного вируса, так, например, режиссер Александр Молочников, подтвердивший свой роман с Екатериной Варнавой, после своей премьеры фильма в Сочи сообщил о положительном тесте на короновирус. Знаменитостям, с которыми контактировал режиссер, пришлось принять дополнительные меры защиты, чтобы избежать такой же участи.

Как бы там не было, на церемонию закрытия «Кинотавра» собралось немало отечественных знаменитостей. И самой обсуждаемой парой вечера стали, конечно, Федор Бондарчук со своей молодой женой Паулиной Андреевой. Супруга знаменитого режиссера выбрала для церемонии весьма недвусмысленный наряд, который четко дал понять, что пополнение в звездном семействе пока не ожидается. Внимательные поклонники разглядели, что изумрудное платье с глубоким декольте настолько плотно облегает фигуру актрисы, что не оставляет поводов для догадок и сплетен. Напомним, что из-за недавней информации о замене актрисы в нескольких театральных постановках, поклонники решили, что Паулина находится в интересном положении. Однако если Андреева и подарит наследника Бондарчуку, то случится это явно не в ближайшее время.