Развеявшая слухи о беременности Андреева под руку с Бондарчуком и другие звезды на закрытии «Кинотавра 2020»
Фото: архив пресс-службы
Из-за ситуации с пандемией организаторам «Кинотавра» пришлось с этом году проводить фестиваль с соблюдением всех условий безопасности, выполняя все санитарные предписания. Однако даже это не уберегло присутствующих от коварного вируса, так, например, режиссер Александр Молочников, подтвердивший свой роман с Екатериной Варнавой, после своей премьеры фильма в Сочи сообщил о положительном тесте на короновирус. Знаменитостям, с которыми контактировал режиссер, пришлось принять дополнительные меры защиты, чтобы избежать такой же участи.
Как бы там не было, на церемонию закрытия «Кинотавра» собралось немало отечественных знаменитостей. И самой обсуждаемой парой вечера стали, конечно, Федор Бондарчук со своей молодой женой Паулиной Андреевой. Супруга знаменитого режиссера выбрала для церемонии весьма недвусмысленный наряд, который четко дал понять, что пополнение в звездном семействе пока не ожидается. Внимательные поклонники разглядели, что изумрудное платье с глубоким декольте настолько плотно облегает фигуру актрисы, что не оставляет поводов для догадок и сплетен. Напомним, что из-за недавней информации о замене актрисы в нескольких театральных постановках, поклонники решили, что Паулина находится в интересном положении. Однако если Андреева и подарит наследника Бондарчуку, то случится это явно не в ближайшее время.
Фото: Пресс-служба
Актриса Оксана Фандера тоже сделала ставку на насыщенный зеленый цвет и лаконичность. Элегантное платье в пол с глубоким декольте подчеркнуло ее красоту и сделало визуально моложе.
Фото: Пресс-служба
Кристина Асмус, облачившаяся по случаю в платье без бретелей ярко-синего цвета, появилась на церемонии закрытия в гордом одиночестве. Дополнили образ броский макияж, небрежная укладка, открытые туфли и лаконичные украшения.
Фото: Пресс-служба
Главный приз «Кинотавра» в этом году достался фильму «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова, рассказывающей о деревенской целительнице. Сыгравшей в картине Валентине Романовой-Чыскыырай вручили награду за лучшую женскую роль.
Список победителей фестиваля «Кинотавр — 2020»:
Главный приз — «Пугало»
Приз за лучшую режиссуру — Филипп Юрьев, «Китобой»
Приз за лучший дебют — Анастасия Пальчикова, «Маша»
Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова-Чыскыырай, «Пугало»
Приз за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов, «Китобой»
Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович, «Трое»
Приз им. Г. Горина за лучший сценарий — Иван И. Твердовский, «Конференция»
Специальный диплом им. М. Таривердиева за музыкальное решение фильма — Группа OQJAV, «Человек из Подольска»
Специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю» — «Глубже!»
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Пугало»
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России — «Китобой»
Приз зрительских симпатий — «Доктор Лиза»
Фото: архив пресс-службы
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