Округлившийся живот и свободное платье: Собчак снова заподозрили в беремености от Богомолова
Фото: Starface
Ксения Собяак в минувшие выходные прошлась по центру Москвы и опубликовала свое фото с прогулки. На снимке она позирует в платье свободного кроя на фоне памятника Петру Великому. «Погуляли по Москве. Не буду вот это банальное про «похорошела», но представить себе 10 лет назад, что можно было захотеть «куда-то пройтись ПЕШКОМ», в принципе было невозможно. По Москве всегда ездили, а не ходили. А теперь ходят. И ездят на самокатах. Видимо, поэтому и памятники раньше такие ставили, чтобы их было видно издалека», — написала она в Instagram.
Фото: Instagram Ксении Собчак
Фолловеров Ксении тем временем больше привлекли не столичные пейзажи, а якобы ее изменившаяся фигура. «Скоро мама?», «Ксения в положении или мне показалось?», «Похоже, беременна», «Животик...», «Просто человек поел, может.. И все уже: «скоро мама». У нас полстраны такие «скоро мама» ходят, и никак что-то...», — пишут они в комментариях.
Напомним, что Ксения Собчак растит трехлетнего сына Платона от бывшего супруга, актера Максима Виторгана. Сейчас она состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, за которого вышла замуж в сентябре прошлого года. Слухи о том, что Собчак скоро станет мамой во второй раз, в последние месяцы появлялись не раз.
Фото и видео: Instagram, starface
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