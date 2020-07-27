Округлившийся живот и свободное платье: Собчак снова заподозрили в беремености от Богомолова

Фолловеров Ксении тем временем больше привлекли не столичные пейзажи, а якобы ее изменившаяся фигура. «Скоро мама?», «Ксения в положении или мне показалось?», «Похоже, беременна», «Животик...», «Просто человек поел, может.. И все уже: «скоро мама». У нас полстраны такие «скоро мама» ходят, и никак что-то...», — пишут они в комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак растит трехлетнего сына Платона от бывшего супруга, актера Максима Виторгана. Сейчас она состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым, за которого вышла замуж в сентябре прошлого года. Слухи о том, что Собчак скоро станет мамой во второй раз, в последние месяцы появлялись не раз.