Татьяна Навка прокомментировала сообщения о третьей беременности: «Весь день принимаю поздравления»
Последние несколько месяцев в Сети ходят слухи о беременности 45-летней фигуристки Татьяны Навки. Долгое время предполагаемая будущая мама никак не реагировала на эти сообщения, но в среду, 26 августа, наконец опубликовала пост, в котором выразила свое отношение к происходящему.
«Весь день принимаю поздравления... о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили мне и спросили, прежде чем что-то опубликовать, а есть такие, которые ради хайпа и сенсации, гоняются за желтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации, а просто основываются на слухах или перепубликовывают якобы новости друг у друга. Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот. На редкость непорядочно и непрофессионально, хотя бы позвонили и узнали, прежде чем публиковать такие "новости"», - негодует она.
Впрочем, не все подписчики восприняли этот пост как опровержение: «Беременность - это классно! Тем более, третья!!!», «Я специально проверила последние Ваши посты и сразу поняла, что это все вранье и выдумки. Ну, а если и правда, то уж точно не на "восьмом месяце", разве что - в начале пути», «Таня, не переживайте. Если вы беременны, очень многие искренне обрадуются за вас! Если нет, то мы вас и так любим», «Конечно дети это хорошо тем более от любимого мужчины. Я Вами восхищаюсь... какая прелесть... у вас будет девочка Любовь».
Поклонники и представители прессы начали подозревать спортсменку в том, что она скрывает «интересное положение» после того, как она стала реже делать публикации в соцетях и, имея идеальную фигуру, отдавать предпочтение просторной одежде. Источником «подробностей» стал Telegram-канал «НеМалахов» - сообщалось, что женщина находится на позднем сроке и совсем скоро должна родить.
У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова уже есть общая дочь Надя, на днях ей исполнилось 6 лет. Поклонники пары с нетерпением ждут новостей о грядущем пополнении - таких очаровашек в мире должно быть больше.
Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka
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