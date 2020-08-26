Татьяна Навка прокомментировала сообщения о третьей беременности: «Весь день принимаю поздравления»

Последние несколько месяцев в Сети ходят слухи о беременности 45-летней фигуристки Татьяны Навки. Долгое время предполагаемая будущая мама никак не реагировала на эти сообщения, но в среду, 26 августа, наконец опубликовала пост, в котором выразила свое отношение к происходящему.

«Весь день принимаю поздравления... о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили мне и спросили, прежде чем что-то опубликовать, а есть такие, которые ради хайпа и сенсации, гоняются за желтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации, а просто основываются на слухах или перепубликовывают якобы новости друг у друга. Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот. На редкость непорядочно и непрофессионально, хотя бы позвонили и узнали, прежде чем публиковать такие "новости"», - негодует она.