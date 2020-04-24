Кристина Асмус показала, как «рожает» второго ребенка в ванне дома во время самоизоляции

«Господа, я НЕ беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол))))), спрашивать как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру. Я играю беременную в новом онлайн-сериале «Беезумие» на КиноПоиск HD Внимание! Юмор, мат, трэш и жёсткая самоирония. Можно выбрать аудиодорожку с запикиваниями, но я не советую)))))», — подписала она видео.

Отметим, что создатели комедийного веб-сериала «Беезумие» хотели показать, как поставить спектакль в онлайн-пространстве. В проекте Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус и Аглая Тарасова играют актеров под своими реальными именами, как и Александр Молочников — режиссера. По сюжету, модный московский режиссер горит желанием поставить новый спектакль. Однако все заперты по домам, и сам он застрял где-то за границей. В итоге вместе с известными артистами ему приходится репетировать удаленно. Правда, не все идет по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн... «Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома. Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать — репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала — известные актеры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию», — рассказал Молочников.