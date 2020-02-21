37-летняя Анна Седокова подтвердила, что ждет ребенка от баскетболиста Яниса Тиммы. Анна уже не раз интриговала поклонников двусмысленными заявлениями и намеками.В этот раз экс-«ВИА Гра» опубликовала нежное видео с возлюбленным и их новой собакой. «Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому, как у @misha_marvin в самой красивой новой песне #Ненадобытьсильной. Люблю вас парни и очень ждем дома», — обратилась Анна к Янису и их милейшему псу. Заявление Анна сделала в одном из комментариев под постом, в котором призналась в любви своему молодому избраннику. Если информация, что Анна Седокова на самом деле находится в положении, подтвердится, то для нее ребенок станет уже четвертым (у нее есть две дочери и сын), а для Яниса Тиммы — вторым (у него растет маленький сын от первой жены).Но справедливости ради отметим, что и раньше Анна провоцировала слухи о беременности. Так ли это в этот раз, скоро узнаем. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!