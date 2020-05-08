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Кристина Асмус задорно станцевала с «беременным» животом и нарвалась на жесткую критику

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Кристина Асмус

Фото: Instagram

Некоторые фолловеры даже решили отписаться от нее, но актрисе не привыкать к нападкам.

Кристина Асмус в очередной раз раззадорила подписчиков. Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором показала свой зажигательный танец с «беременным» животом. Кристина сразу пояснила, что этот образ для съемок фильма. Но это не избавило ее от жесткой критики в свой адрес и даже нападок.

«Кристи, ты просто огонь, но зачем в таком виде снимать это?», «А ведь нормальной была. Отписываюсь от этой шизофрении», «Кристина, что то ты гонишь, раньше было любо смотреть, сейчас как-то вниз спустилась», «А куда делась скромная Асмус? Просто любопытно, с чего вдруг такой эпатаж», «Кукушка поехала», — выразили свое мнение от увиденного подписчики Кристины.

Это не первый случай, когда актриса шокирует поклонников таким видом. Недавно она показала фото в ванной с большим животом, а после и вовсе как «рожает» ребенка.

Фото и видео: Instagram

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