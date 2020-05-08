Кристина Асмус задорно станцевала с «беременным» животом и нарвалась на жесткую критику

«Кристи, ты просто огонь, но зачем в таком виде снимать это?», «А ведь нормальной была. Отписываюсь от этой шизофрении», «Кристина, что то ты гонишь, раньше было любо смотреть, сейчас как-то вниз спустилась», «А куда делась скромная Асмус? Просто любопытно, с чего вдруг такой эпатаж», «Кукушка поехала», — выразили свое мнение от увиденного подписчики Кристины.

Это не первый случай, когда актриса шокирует поклонников таким видом. Недавно она показала фото в ванной с большим животом, а после и вовсе как «рожает» ребенка.