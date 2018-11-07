Жена Дмитрия Диброва возмущена сообщениями о беременности и госпитализации: «Прошу оставить меня и мою семью в покое»

Новость о том, что скоро в семье Полины и Дмитрия Дибровых появится четвертый ребенок, а также сообщения о госпитализации многодетной мамы, взбудоражили поклонников пары. Виновница переполоха поспешила выйти на связь и всех успокоить. «Друзья, совсем не понимаю что происходит? Беременную жену Диброва экстренно госпитализировали. Всему есть своя мера. А когда уже бабушки из Ростова звонят .... Последняя капля! За что их то так?», — возмутилась она.

«Во-первых откуда идеи про Беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием. Во-вторых какая госпитализация? Весь день я провела с гостями. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу. Сделала операцию, рассказывала о ней ранее. Чувствую себя прекрасно. Прошу оставить меня и мою семью в покое и перестать придумывать события моей жизни! Спасибо огромное за понимание», — возмутилась она.