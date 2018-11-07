Жена Дмитрия Диброва возмущена сообщениями о беременности и госпитализации: «Прошу оставить меня и мою семью в покое»

Новость о том, что скоро в семье Полины и Дмитрия Дибровых появится четвертый ребенок, а также сообщения о госпитализации многодетной мамы, взбудоражили поклонников пары. Виновница переполоха поспешила выйти на связь и всех успокоить. «Друзья, совсем не понимаю что происходит? Беременную жену Диброва экстренно госпитализировали. Всему есть своя мера. А когда уже бабушки из Ростова звонят .... Последняя капля! За что их то так?», — возмутилась она.
«Во-первых откуда идеи про Беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием. Во-вторых какая госпитализация? Весь день я провела с гостями. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу. Сделала операцию, рассказывала о ней ранее. Чувствую себя прекрасно. Прошу оставить меня и мою семью в покое и перестать придумывать события моей жизни! Спасибо огромное за понимание», — возмутилась она.
«Пишут типа на видео животик ваш гладил младший», «Ну так и есть. Она спрашивала у ребенка своего в сториз: Кто живет у мамы в животике? Тут другого варианта то нет. А потом удивляется откуда инфа...», «Полина, вы недавно в сторис выложили видео, где спрашивали у Илюши: кто у мамы в животике живет, и он вам его поцеловал. От туда все и решили, по другому это трудно истолковать», «Полина, Вы же сами эти слухи спровоцировали, прекрасно зная, на что идете. Зачем строить из себя саму невинность, не понимая откуда у слуха ноги растут. Смешно даже», «А кто-нибудь переходил по ссылке?! Там написано: операция по удалению кист из десен, эту информацию сама Полина и выкладывала на своей страничке, так что не такое уж это вранье, а как обычно громкий заголовок», «Сначала писали, что в инсте живот прячет, потом сториз этот. Я была уверена, что ждет ребенка! Здорово же! Преувеличило СМИ, но дыма без огня не бывает», — обсуждают фолловеры блога супруги шоумена.
Напомним, что 29-летняя Полина и 58-летний Дмитрий воспитывают троих сыновей, родившихся в заключенном в 2009 году браке — 8-летнего Александра, 4-летнего Федора и 3-летнего Илью. Подписчики многодетной мамы желают ей поскорее обзавестись дочкой. У ее супруга, впрочем, дочь уже есть: 29-летняя дочь Лада, родившаяся в предыдущих отношениях телеведущего, готовится стать мамой в начале следующего года. Ее 34-летний брат Денис станет дядей.
Фото и видео: instagram