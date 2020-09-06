Кети Топурия в наряде свободного кроя не смогла скрыть изменившуюся фигуру

Этим летом Кети Топурия проводила много времени со своим возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией от первого брака с Львом Гейхманом. Пара отдыхала во Франции и наслаждалась возможностью провести время вместе. Исполнительница уже больше года состоит в отношениях с дипломатом, даже проживает вместе с ним в загородном доме, но пока так и не развеяла любопытство поклонников, прокомментировав собираются ли возлюбленные официально оформлять отношения. Но при этом исполнительница не раз признавалась, что мечтает быть многодетной мамой и, кажется, уже активно работает в этом направлении.

Фанаты отметили, что с начала 2020 года Кети пересмотрела свой стиль в одежде, отдав предпочтение нарядам свободного кроя, хотя раньше выбирала модели по фигуре, выгодно подчеркивающие ее тонкий стан. Сама Топурия старалась не реагировать на комментарии фолловеров и выставляла в Инстаграме фото в купальниках, где, якобы, показывала, что с фигурой у нее по-прежнему все хорошо, однако внимательные поклонники разглядели использование фотошопа и фильтров на этих снимках. И искали новое подтверждение своим догадкам.