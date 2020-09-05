Поклонники заподозрили Паулину Андрееву в беременности
Фото: Екатерина Ширинкина
Федор Бондарчук и Паулина Андреева ведут достаточно закрытый образ жизни и редко делятся подробностями своих взаимоотношений. Молодая супруга режиссера вообще старается не привлекать к себе внимание и не дает поводов для обсуждений. Однако последнее заявление сотрудников театра МХТ имени Чехова дало поклонникам звездной четы пищу для размышления. Оказалось, что зрители теперь не скоро увидят Паулину на сцене, ведь ее роли в постановках «Чайка», «Дом» и «№ 13D» исполнят другие актрисы.
Слухи о беременности 31-летней знаменитости ходили с того самого дня, когда Федор и Паулина официально оформили свои отношения. Поклонники то и дело обсуждали возможное пополнение в звездном семействе, однако сами супруги предпочитали не реагировать на подобные высказывания. И вот теперь с открытием нового сезона слухи о беременности молодой жены режиссера вспыхнули с новой силой.
Поводом тому послужил тот факт, что Паулине нашли замену сразу в трех спектаклях в МХТ имени Чехова и эту информацию уже подтвердили сотрудники театра. Известно, что в постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса роль Нины Заречной исполнит Софья Евстигнеева. В спектакле «Дом» роль Ульяны сыграет студентка Школы-студии МХАТ Софья Ковалева, а в постановке «№ 13D» теперь заявлена Ирина Пегова.
Гадать о том, действительно ли Андреева подарит наследника своему супругу, фанатам осталось недолго. Интересное положение актриса может рассекретить на Кинотавре, на котором звездная пара появляется с завидной регулярностью.
Фото: Instagram/ @_paulina_andreeva, Starface, Екатерина Ширинкина
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