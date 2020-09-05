Поклонники заподозрили Паулину Андрееву в беременности

Слухи о беременности 31-летней знаменитости ходили с того самого дня, когда Федор и Паулина официально оформили свои отношения. Поклонники то и дело обсуждали возможное пополнение в звездном семействе, однако сами супруги предпочитали не реагировать на подобные высказывания. И вот теперь с открытием нового сезона слухи о беременности молодой жены режиссера вспыхнули с новой силой.

Поводом тому послужил тот факт, что Паулине нашли замену сразу в трех спектаклях в МХТ имени Чехова и эту информацию уже подтвердили сотрудники театра. Известно, что в постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса роль Нины Заречной исполнит Софья Евстигнеева. В спектакле «Дом» роль Ульяны сыграет студентка Школы-студии МХАТ Софья Ковалева, а в постановке «№ 13D» теперь заявлена Ирина Пегова.

Гадать о том, действительно ли Андреева подарит наследника своему супругу, фанатам осталось недолго. Интересное положение актриса может рассекретить на Кинотавре, на котором звездная пара появляется с завидной регулярностью.