Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

Анна Седокова и Янис Тимма сообщили о своей помолвке в июле вовремя путешествия в США. А теперь стало известно, что они тайно поженились. Анна сама отправила фото с торжества популярному телеграм-каналу «Антиглянец», опубликовавшему снимки.

Анна на свадьбе блистала в облегающем кружевном платье с глубоким декольте и в длинной фате. Во время церемонии певица не смогла сдержать слез.

Телеграм-канал «Только никому» сообщил, что свадьба состоялась еще 6 сентября в Барвихе. На торжестве были всего четыре человека: жених с невестой, старшая дочь и сын Анны Седоковой.

Седокова и Тимма стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В студии влюбленные все время держались за руку и не сводили глаз друг с друга. Для съемок Анна выбрала длинное сверкающее облегающее платье на тонких бретелях. Поклонники сравнили ее с русалкой. Янис позировал в белой рубашке и классических брюках.

Программа выйдет в эфир вечером в пятницу, 18 сентября. Видимо, в студии влюбленные и объявят о том, что стали мужем и женой.