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Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

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Анна Седокова и Янис Тимма

Фото: www.instagram.com/annasedokova/

Брак стал для певицы третьим, а для ее молодого мужа вторым. Влюбленные решили не создавать много шума вокруг этого события.

Анна Седокова и Янис Тимма сообщили о своей помолвке в июле вовремя путешествия в США. А теперь стало известно, что они тайно поженились. Анна сама отправила фото с торжества популярному телеграм-каналу «Антиглянец», опубликовавшему снимки.

Анна на свадьбе блистала в облегающем кружевном платье с глубоким декольте и в длинной фате. Во время церемонии певица не смогла сдержать слез.

Телеграм-канал «Только никому» сообщил, что свадьба состоялась еще 6 сентября в Барвихе. На торжестве были всего четыре человека: жених с невестой, старшая дочь и сын Анны Седоковой.

Седокова и Тимма стали гостями шоу «Вечерний Ургант». В студии влюбленные все время держались за руку и не сводили глаз друг с друга. Для съемок Анна выбрала длинное сверкающее облегающее платье на тонких бретелях. Поклонники сравнили ее с русалкой. Янис позировал в белой рубашке и классических брюках.

Программа выйдет в эфир вечером в пятницу, 18 сентября. Видимо, в студии влюбленные и объявят о том, что стали мужем и женой.

Поклонники спортсмена и артистки принялись поздравлять их с тайной свадьбой.

«Одна я заметила кольцо на том самом пальце?», «Это что, кольцо?», «Очень очень рада за вас! Что вы счастливы и любите друг друга , несмотря на завистников и злопыхателей», «Шикарная пара», «Богиня», «Обалдеть, какой рост», «У него же кольцо на безымянном», «Ох, поздравляем», «Супер!», «У него на правой руке кольцо? Обручальное?», «Кольцо же! Поздравляю», — принялись поздравлять Анну Седокову и Яниса Тимму с тайной свадьбой.

Роман певицы и баскетболиста начался чуть больше года назад, ради Анны Янис ушел от красавицы-жены.

Фото и видео: Instagram Анны Седоковой

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