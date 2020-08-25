Вот-вот родит? Стали известны подробности беременности 45-летней Татьяны Навки
Фото: Eastnews
В последнее время Татьяна Навка стала реже выходить в свет и показывать фигуру на фотографиях в Instagram. Спортсменка отдает предпочтение объемной одежде, которая иногда, по мнению некоторых, не может скрыть ее изменившиеся формы.
Фото: Instagram Татьяны Навки
Так, на некоторых снимках в соцсетях у нее разглядели округлившийся живот.
По информации Telegram-канал НеМалахов, сейчас Татьяна Навка находится на позднем сроке и должна родить уже совсем скоро. По слухам, беременность олимпийской чемпионки, которой в апреле исполнилось 45 лет, протекает тяжело. Источники утверждают, что Дмитрий Песков посещает светские мероприятия без супруги из-за ее не очень хорошего самочувствия.
Напомним, что на днях дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда отметила 6-й день рождения. Мать посвятила ей в социальной сети нежные строки и показала милые фото с именинницей. У спортсменки также есть 20-летняя дочь Саша от первого мужа Александра Жулина.
Фото: eastnews, instagram
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