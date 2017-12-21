Мы до последнего не верили, что Юлию Самойлову не пустят на «Евровидение», российским спортсменам предложат выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, а худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова посадят под домашний арест, но все это случилось. Вспоминаем все главные скандалы года.

Решение МОК об участии спортсменов из России в Олимпиаде под нейтральным флагом

В начале декабря на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне после допингового скандала было вынесено решение о возможности участия российской сборной в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. После оглашения результатов голосования перед российскими спортсменами встал выбор: соревноваться под нейтральным (олимпийским) флагом или бойкотировать игры, на которых будут запрещены флаг и гимн России. Звезды шоу-бизнеса и спорта бурно отреагировали на решение МОК. Один из самых пронзительных постов в Instagram написала олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева: «Когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но, переспав ночь и поразмыслив над всем, пришла к выводам. Во-первых, то, что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе "Олимпийский спортсмен из РОССИИ", уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ, и об этом будет говориться везде. <...> Во-вторых, то, что придется выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призеры будут иметь возможность надеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой. В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшный сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК. Я считаю, это главное, что наконец-то всё закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за РОССИЮ!» Секс-скандал в Голливуде и массовые обвинения в домогательствах

В октябре газета The New York Times опубликовала расследование сексуальных домогательств со стороны крупнейшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, жертвами которого стали сотрудницы киностудии и знаменитые актрисы. Первой из знаменитых актрис Вайнштейна обвинила Роуз Макгоуэн. В итоге к громкому секс-скандалу подключились многие голливудские звезды, ставшие его жертвами, самого продюсера уволили из его собственной компании Weinstein Company, а Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приостановила его членство и лишило Вайнштейна наград. Скандал коснулся не только Харви Вайнштейна: мужчины и женщины по всему миру стали публично заявлять о сексуальных домогательствах по отношению к ним известных людей. Больше всего досталось актеру Кевину Спейси. Энтони Рэпп, известный по сериалу Star Trek, заявил, что, когда ему было 14 лет, его домогался Спейси. В ответ Кевин Спейси извинился, заявил, что не помнит о случившемся, и впервые признался в своей нетрадиционной ориентации. Правда, откровенность актера не спасла. Почти все голливудские режиссеры и компании отказались с ним работать из-за обвинений в домогательствах. Арест худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

Вот уже несколько месяцев художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, не имеет права без письменного разрешения следователя общаться с кем-либо кроме адвоката и родителей, а также пользоваться телефоном и Интернетом. Началось все с того, что в мае в квартире режиссера, которого обвинили в хищении государственных средств, прошли обыски. Серебренникова поддержали многие коллеги и поклонники, устроившие акции в соцсетях и митинги у «Гоголь-центра». Сам режиссер тогда очень эмоционально поблагодарил своих сторонников в Facebook: «Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают — так хочется каждого обнять и поблагодарить лично. <...> Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам, и нам нечего скрывать. Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас — наоборот! — столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце». «Евровидение» без России и запрет для Юлии Самойловой на въезд в Украину

Весной случилось еще одно печальное событие. Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидении», въезд в страну на три года. Претензии украинских властей были связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму. В то, что Россия не будет участвовать в популярном международном песенном конкурсе, до последнего момента, кажется, никто не верил. Однако это все же случилось, а победителем «Евровидения» в итоге стал Сальвадор Собрал из Португалии. Наталья Поклонская против фильма «Матильда» Алексея Учителя

Историческая мелодрама Алексея Учителя «Матильда», рассказывающая об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стала причиной скандала. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и несколько православных организаций требовали запретить прокат картины, которая, по их мнению, оскорбляет чувства верующих и порочит образ царя. В итоге, пока Алексей Учитель представлял фильм зрителям, стены кинотеатра и его территория были оцеплены полицейскими и сотрудниками ЧОП, которые отвечали за безопасность людей, пришедших на премьеру «Матильды». Дело в том, что около кинотеатра собрались православные активисты, поэтому пришлось усилить охрану и установить массивные металлические ограждения, ограничивающие проход внутрь здания. К счастью, никто не пострадал. Петиция против первой леди Франции Брижит Макрон

Новую первую леди Франции и супругу президента Эмманюэля Макрона критиковали за большую разницу в возрасте с мужем, за слишком короткие юбки, а потом и вовсе общественная организация «Национальное равенство» создала петицию против присвоения ей официального статуса первой леди. Документ подписали более трехсот тысяч человек. Дело в том, что во время предвыборной гонки Эмманюэль Макрон обещал, что его жена будет заниматься общественной деятельностью на безвозмездной основе. Однако художник Тьерри Пол Валлетт отметил в петиции, что Брижит Макрон обзавелась несколькими помощниками, охранниками и двумя секретарями. Всех недовольных успокоили представители Елисейского дворца, заявившие, что статус первой леди не наделяет мадам Макрон никакими дополнительными правами. Конфуз с колонкой Елизаветы Песковой для Forbes

Елизавета Пескова заявила, что собирается стать голосом молодого поколения и заниматься публичным обсуждением общественно важных вопросов. В центре общественного внимания дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в итоге оказалась, но вышел конфуз. Елизавета стала колумнисткой Forbes, и первый же ее текст в новом статусе под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» оказался плагиатом. Заметила это консультант в области медиа Оксана Силантьева, доказавшая, что колонка Песковой состоит из отрывков других публикаций. После поста Силантьевой, появившегося в Facebook, в Forbes решили удалить колонку, однако затем вернули ее на сайт со ссылками на другие источники. Елизавета Пескова тем временем от комментариев отказалась, удалила свой аккаунт в Instagram и решила взять перерыв в общественной деятельности и сосредоточиться на учебе. Заявления Ренаты Литвиновой и Владимира Познера о выступлениях людей с ограниченными возможностями в шоу «Минута славы»

Громкий скандал вокруг танцора-инвалида Евгения Смирнова, принявшего участие в шоу «Минута славы», обсуждали и в СМИ, и в соцсетях. Смирнову пришлось выслушать много неприятных слов в свой адрес от членов жюри. Так, Рената Литвинова назвала его «человеком-ампутантом» и предложила пристегнуть вторую ногу, а Владимир Познер назвал номер Евгения запрещенным приемом, потому что он инвалид и давит на жалость. Литвинова и Познер впоследствии извинились перед участником проекта, однако извинения эти только стали причиной нового скандала. Многие решили, что заявления членов жюри меньше всего были похожи на слова сожаления. А сам Евгений Смирнов решил покинуть шоу. Модные дизайнеры против Мелании Трамп

В прошедшем году много критиков нашлось не только у Брижит Макрон, но и у первой леди США Мелании Трамп. Журналисты и противники Трампа вспомнили и ее модельное прошлое, когда Мелания снималась в смелых фотосессиях, и многое другое. Звезды шоу-бизнеса публично выступали против президентской четы, а несколько знаменитых дизайнеров отказались одевать первую леди. Меланию Трамп поддержали итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, из-за чего разгорелся новый скандал: хейтеры призывали бойкотировать марку Dolce&Gabbana и писали гневные сообщения в Сети с хештегом #BoycottDolceGabbana. Уход Андрея Малахова с Первого канала

В середине лета СМИ обсуждали скандальный уход Андрея Малахова с Первого канала. Малахов в сознании миллионов людей был неразрывно связан с ток-шоу «Пусть говорят», поклонники следили за его появлениями в эфире более 16 лет, и вдруг такие новости... Говорили о конфликте Малахова с руководством, и о декретном отпуске в связи с беременностью супруги, и о том, что его решили заменить более молодым ведущим. Только спустя месяц Андрей Малахов прервал молчание и все объяснил взволнованным коллегам и телезрителям. «За 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно: насколько нам было хорошо вместе. <...> Захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег, они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», — заявил телеведущий и запустил собственное шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Уголовный срок для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева