Проверку начали в рамках уголовного дела по статье «Хищение в особо крупном размере». Источник «Интерфакса» сообщил, что расследование связано с возбужденным в 2015 году делом о хищении денежных средств чиновниками департамента культуры Москвы.

Новость о том, что известного режиссера обыскивают правоохранительные органы, облетела все СМИ. Не остались в стороне и друзья художественного руководителя, которые поспешили оказать ему поддержку и публично высказаться по этому поводу на своих страница в Facebook и Instagram.

Так, актер Максим Виторган написал: «Сегодня с раннего утра у Кирилла Серебренникова идёт обыск. Кирилл, держись! Я с тобой!», а также процитировал некогда сказанные слова самого режиссера: «Кирилл Серебренников ( когда-то) : "То есть вот эта абсолютная незащищенность каждого человека в наше время ― это, мне кажется, и есть знак войны. Поэтому у меня нет никаких на этот счет оптимистических соображений. Надо просто с каким-то своим близким кругом быть очень человечески связанным… Понимаешь, сохранять человеческие связи, потому что каждый день может быть последним"».

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Май 23 2017 в 2:39 PDT

А вот сценарист Авдотья Смирнова отнеслась к ситуации более агрессивно и адресовала следователям гневное послание: «Будьте вы прокляты, суки ненавистные. Чтоб вам бабы не давали, чтоб у вас не стояло никогда, чтоб вы сдохли все сами от страха друг перед другом. Кира. Кирилл Серебренников (Kirill Serebrennikov) ! Я тебя люблю!».

Обыск в квартире режиссера продолжается с самого утра. Некоторое время назад Серебенникова увезли на допрос в следственный комитет РФ. Журналистам удалось застать Кирилла на выходе из квартиры, который находится в шоке от происходящего: «Сейчас мы поедем и выясним, что мне предъявляют. Я в шоке и недоумении, простите.».

Фото: facebook.com, instagram.com