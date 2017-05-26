Всю неделю российские СМИ обсуждают скандал, возникший вокруг ситуации с хищением 200 бюджетных миллионов. Сегодня известный режиссер Кирилл Серебренников, который, как утверждалось ранее, проходит по делу в качестве свидетеля, впервые высказался на эту тему.

На своей страничке в Facebook он поблагодарил друзей, коллег и неравнодушных за поддержку. «Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы, и эмоции разрывают - так хочется каждого обнять и поблагодарить лично», — обратился он.

«Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа". В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, - зрителей, которые постоянно приходили на наши события. "Платформа" - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — пишет Серебренников.

«Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать. Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас - наоборот! - столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце», — заявил он.

До сегодняшнего дня у Карилла не было возможности выходить в Сеть — при обыске у него отобрали все средства связи, все компьютеры.

Фото: globallookpress.com