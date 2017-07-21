Коллеги сообщили о переменах в жизни легендарного телеведущего

Личность Андрея Малахова неразрывно связана с передачей «Пусть говорят» на «Первом канале», а поклонники следят за его появлениями в эфире уже более 16 лет. Возможно, мы видим последние серии известного ток-шоу с привычным ведущим. Сегодня, 30 июля, прессе стало известно, что Андрей со скандалом покидает шоу.

Причиной стал конфликт Малахова с новым продюсером шоу, которая вернулась в программу после девятилетнего перерыва. Вслед за Андреем «Пусть говорят» покидают и другие сотрудники, в срочном порядке ведутся переговоры с двумя претендентами на роль нового ведущего. Официальных комментариев пока нет, но новость поддержал на своей странице в Twitter Егор Максимов, корреспондент «Настоящего времени».

Предположение о том, что Андрей Малахов переходит на канал ВГТРК, где есть аналогичное ток-шоу «Прямой эфир», опровергли представители телеканала.

Сам Андрей никак не комментирует ситуацию. Вместо этого на его странице появился видеоролик, который подписчики сочли немного грустным.