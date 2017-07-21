СМИ обсуждают скандальный уход Андрея Малахова с «Первого канала»
Личность Андрея Малахова неразрывно связана с передачей «Пусть говорят» на «Первом канале», а поклонники следят за его появлениями в эфире уже более 16 лет. Возможно, мы видим последние серии известного ток-шоу с привычным ведущим. Сегодня, 30 июля, прессе стало известно, что Андрей со скандалом покидает шоу.
Причиной стал конфликт Малахова с новым продюсером шоу, которая вернулась в программу после девятилетнего перерыва. Вслед за Андреем «Пусть говорят» покидают и другие сотрудники, в срочном порядке ведутся переговоры с двумя претендентами на роль нового ведущего. Официальных комментариев пока нет, но новость поддержал на своей странице в Twitter Егор Максимов, корреспондент «Настоящего времени».
Предположение о том, что Андрей Малахов переходит на канал ВГТРК, где есть аналогичное ток-шоу «Прямой эфир», опровергли представители телеканала.
Сам Андрей никак не комментирует ситуацию. Вместо этого на его странице появился видеоролик, который подписчики сочли немного грустным.
«Душевный ролик...под стать наверное настроению...в душе должно прийти успокоение и равновесие....», «Все когда-нибудь заканчивается и начинается снова. Удачи вам! Всё будет отлично!», — поддерживают они любимца.
«Андрюшечка, не уходи, мы тебя любим», «Уйдет Андрей, кто будет смотреть программу???? Ведь чтобы заслужить любовь зрителей нужны годы. У Андрея есть душа, человечность и зритель это чувствует!!!!», — пишут они.
Фото: starface, instagram