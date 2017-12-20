Стало известно, под каким логотипом будут выступать российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане.

Когда Международный олимпийский комитет поставил перед российскими спортсменами условие — выступать под нейтральным флагом, многие задались вопросом: а как он, нейтральный флаг выглядит, и как все поймут, что выступают именно российские спортсмены. Сегодня МОК показал логотип, под которым представители нашей страны смогут выступать на на Олимпиаде в Пхенчхане.

Изображеием логоипа поделился в своем блоге депутат Государственной Думы Марат Бариев.

Белый круг, по периметру которого красными буквами написано Olympic Athlete from Russia (спортсмен из России) сможет заменить флаг, пишут российские СМИ.

Также сообщается, что Международный олимпийский комитет утвердил требования к форме российских спортсменов.

Фото: globallookpress, instagram