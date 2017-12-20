Стало известно, под каким логотипом будут выступать российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане.

Когда Международный олимпийский комитет поставил перед российскими спортсменами условие — выступать под нейтральным флагом, многие задались вопросом: а как он, нейтральный флаг выглядит, и как все поймут, что выступают именно российские спортсмены. Сегодня МОК показал логотип, под которым представители нашей страны смогут выступать на на Олимпиаде в Пхенчхане.

Изображеием логоипа поделился в своем блоге депутат Государственной Думы Марат Бариев.