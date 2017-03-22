СБУ запретила Самойловой въезд на территорию Украины на 3 года

Служба безопасности Украины запретила российской участнице Евровидения Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской.

Артистка пока не дала никаких комментариев. Юля должна была представить нашу страну 11 мая во втором полуфинале конкурса, и в случае удачного выступления — 13-го мая в финале. Недавно она перенесла операцию и ей нельзя нервничать.

Этот жест руководства Украины предсказывали заранее. Вчера Максим Фадеев сказал, что думает об этом:

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Мар 21 2017 в 4:05 PDT

Известно, что в Кремле исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя. Руководство «Евровидения» пока никак не отреагировало на эту ситуацию.

Фото: starface.ru, instagram.com