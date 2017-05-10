Совместные фотографии нового президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги вызвали немало шума в социальных сетях и прессе. Брижит Макрон годится ему в матери. «Она его компас, он ее отправная точка. На протяжении многих лет они любят друг друга и смотрят в одном направлении. Они верят в свою звезду, они очаровывают, а их разница в возрасте интригует», — цитируют СМИ аннотацию к книге французских журналисток Каролин Деррьен и Кэндис Неделек.

Именно из-за разницы чуть более чем в 24 года в Сети то и дело возникают разговоры о сексуальной ориентации нового президента страны. Сегодня в интервью с изданием Le Parisien Эммануэль впервые прокомментировал эти слухи: «Если бы я был старше своей жены на 20 лет, никто даже на одну секунду не задумался бы о нашей сексуальной совместимости. Только из-за того, что она старше меня, все говорят: эти отношения невозможны. Это изъян нашего общества — то, как люди видят место женщины в нем». Макрон подчеркнул, что те, кто распускает слухи о его нетрадиционной ориентации, потеряли связь с реальностью и явно испытывают большие проблемы со своей сексуальностью.

История любви будущих президента и Первой Леди Франции началась в Амьене. Тогда Эммануэлю было 15, он учился в иезуитском лицее, а Брижит преподавала французский и латынь в этом заведении. Вопреки слухам, встретились они не на лекции, а в театральном кружке, куда 39-летняя женщина пригласила способного студента на роль огородного пугала.

На тот момент у Брижит уже была семья — муж и трое детей, и никакого романа с Эммануэлем она не планировала. Между ними была интеллектуальная связь, которая позже переросла в физическую. «В какой-то момент сердце подсказало: вот он, мужчина моей жизни. Но разум говорил, что это невозможно, он слишком молод...», — признавалась она. После того, как юноша сам признался ей в любви, их жизнь изменилась. Когда Эммануэлю исполнилось 18, Брижит развелась со своим супругом, и влюбленные стали жить вместе.

Фото: globallookpress.com