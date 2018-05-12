Ксения Собчак, Анна Семенович и другие звезды об участии российской сборной в Олимпиаде – 2018
Сегодня, 5 декабря, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне было вынесено решение о возможности участии российской сборной в зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане.
После ограшения результатов голосования перед российскими спортсменами встал выбор — соревноваться под нейтральным (олимпийским) флагом или бойкотировать игры, на которых будут запрещены флаг и гимн России.
Звезды, которым небезразлична судьба наших спортсменов, активно обсуждают сложившуюся ситуацию с осцсетях.
«Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас — болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ. И вот сегодня МОК отстранил всю нашу команду от игр в Южной Корее. Отстранил не спортсменов, отстранил страну, которую возглавляют вот эти люди. Запретил Мутко и Жукову даже на километр приближаться к олимпийским объектам. Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы — оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт. А нашим спортсменам я советовать не вправе, им все сказала наша многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: "Я сама участвовала в Играх 1992 года в Альбервиле. И мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не причем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают". Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте», — высказалась журналистка и политик Ксения Собчак.
«Скажу коротко... Проиграли олимпиаду не наши спортсмены, а наши чиновники», — согласна с ней юрист и журналистка Катя Гордон.
«Я посвятила спорту 17 лет жизни, это тяжелейший труд и я горжусь, что выступала за свою страну! За Россию я принесла не мало медалей, мой труд и мозоли на ногах, того стоили!!! Независимо от решения МОК, я поддерживаю наших спортсменов. Ребята мы с вами», — написала певица Анна Семенович.
«На фото - февраль 2014 год, Сочи, и я абсолютно счастлива! Сегодня - 5 декабря 2017, и я не могу сдержать слез, после того как МОК огласил свое решение. Я люблю свою страну и горжусь своими спортсменами! И никто, никакими решениями не может лишить меня гордости за мою страну, за спортсменов и нашу Олимпиаду», — поделилась эмоциями телеведущая Юлия Барановская.
«Сегодняшнее решение МОК, не на грани фола, а за его гранью!!! Поддерживаю Русских спортсменов!!!! #мирсошелсума», — написала певица Юлия Началова.
«Ужасное решение.. не верится, обидно за спортсменов, за страну..», — прокомментировала теннисистка Светлана Кузнецова, с ней согласился Игорь Николаев.
«Абсолютно согласен и на одной волне со своей подругой, выдающейся спортсменкой и личностью Светланой Кузнецовой. Мне 57, и за все эти годы не чувствовал более мерзкого и липкого чувства унижения России и ее спортсменов, ее флага, ее гимна, да просто всех граждан нашей Страны! Просто беспредел», — прокомментировал музыкант.
«Нет слов! Просто нет слов! Россию не допустили до Олимпиады! Спортсмены могут учавствовать только под нейтральным флагом! "За державу обидно"», — написала телеведущая Лера Кудрявцева.
Фото: instagram