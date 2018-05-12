Звезды обсуждают решение МОК об участии российской сборной в Олимпийских играх.

Сегодня, 5 декабря, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне было вынесено решение о возможности участии российской сборной в зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане.

После ограшения результатов голосования перед российскими спортсменами встал выбор — соревноваться под нейтральным (олимпийским) флагом или бойкотировать игры, на которых будут запрещены флаг и гимн России.

Звезды, которым небезразлична судьба наших спортсменов, активно обсуждают сложившуюся ситуацию с осцсетях.

«Еще три недели назад я призывала Мутко, Жукова и других спортивных функционеров, виновных в допинговом скандале, уйти, чтобы дать нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде. Они не ушли. Им было плевать на наших ребят, на всех нас — болельщиков России. Им вообще плевать на наш народ. И вот сегодня МОК отстранил всю нашу команду от игр в Южной Корее. Отстранил не спортсменов, отстранил страну, которую возглавляют вот эти люди. Запретил Мутко и Жукову даже на километр приближаться к олимпийским объектам. Нашим спортсменам предлагают честно, без допинга выступить под нейтральным флагом. Флагом Олимпиады. И тут же из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы — оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт. А нашим спортсменам я советовать не вправе, им все сказала наша многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: "Я сама участвовала в Играх 1992 года в Альбервиле. И мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не причем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают". Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте», — высказалась журналистка и политик Ксения Собчак.