После ухода с «Первого канала» Андрей Малахов наконец-то нарушил молчание. На сайте «СтарХит» ведущий опубликовал открытое письмо, адресовав его тем, с кем он проработал вместе 25 лет.

В своем письме Андрей попрощался и поблагодарил каждого, кто был с ним все эти годы, начиная с продавщицы газет и заканчивая генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом. «За 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно – насколько нам было хорошо вместе. Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!», — сообщил он.

Публикация от @malakhov007 Май 21 2017 в 2:59 PDT

Кроме того, в интервью порталу Woman's Day Малахов рассказал, из-за чего он покинул телеканал. Так, по словам Андрея, в какой-то момент у него наступил кризис жанра абсолютно во всем. Темы программы «Пусть говорят» казались ему вторичными, а сам он был неудовлетворен своим положением, называя себя «человеком-солдатом», постоянно исполняющим приказы. «А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег, они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», — поведал он.

Еще одной причиной стало то, что в конце апреля руководство канала приняло решение поменять студию. «Пусть говорят» переехала из «Останкино» в просторный павильон на станции метро «Аэропорт». «Мне прислали видео, как разбирают студию «Пусть говорят». Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так: капля за каплей выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан», — заявил Андрей.

Публикация от @malakhov007 Апр 4 2017 в 2:04 PDT