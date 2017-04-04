Андрей Малахов впервые назвал причины ухода с «Первого канала» и написал открытое письмо бывшим коллегам
В своем письме Андрей попрощался и поблагодарил каждого, кто был с ним все эти годы, начиная с продавщицы газет и заканчивая генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом.
«За 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно – насколько нам было хорошо вместе. Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!», — сообщил он.
Кроме того, в интервью порталу Woman's Day Малахов рассказал, из-за чего он покинул телеканал. Так, по словам Андрея, в какой-то момент у него наступил кризис жанра абсолютно во всем. Темы программы «Пусть говорят» казались ему вторичными, а сам он был неудовлетворен своим положением, называя себя «человеком-солдатом», постоянно исполняющим приказы.
«А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег, они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», — поведал он.
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Публикация от @malakhov007
Еще одной причиной стало то, что в конце апреля руководство канала приняло решение поменять студию. «Пусть говорят» переехала из «Останкино» в просторный павильон на станции метро «Аэропорт».
«Мне прислали видео, как разбирают студию «Пусть говорят». Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так: капля за каплей выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан», — заявил Андрей.
Сейчас Малахов активно работает над своим собственным шоу, в котором он является и продюсером, и ведущим. На канале «Россия 1» выйдет программа «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Название «Андрей Малахов. Прямой эфир». И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим пониманием того, что нужно зрителю», — сообщил он.
Фото: instagram