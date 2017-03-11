Громкий скандал вокруг танцора-инвалида обсуждали и СМИ, и соцсети. Евгению Смирнову пришлось выслушать много неприятных слов в свой адрес от членов жури. АктрисаРената Литвинова назвала его «человеком-ампутантом» и предложила пристегнуть вторую ногу, а журналист Владимир Познер назвал номер Евгения запрещённым приёмом, потому что он инвалид и давит на жалость.

Публикация от Владимир Познер (@pozneronline)Мар 8 2017 в 6:01 PST

Как сообщает лайф, а съёмках последнего выпуска «Минута славы» члены жюри принесли свои извинения Смирнову. «Понимаете, я была так же ранена вашим положением, как, наверно, вы сейчас ранены. Я понимаю, что у вас на сердце. И в силу какого-то эмоционального отношения... Я отношусь к таким людям уже как к победителям априори. Я не хотела просто говорить какое-то другое слово и применила вот этот медицинский термин», — пояснила свои слова Рената.

Познер спросил у Смирнова: «Вы понимаете, что я не хотел вас обидеть?». Евгений ответил, что понимает, но «получилось как получилось». «Я хочу извинится, но не за то, что я сказал, а за то что я не был понят правильно. Люди есть люди, мы не всегда можем управлять своими чувствами. Я голосовал против, но я хочу, чтобы вы продолжили участие в шоу», — своеобразно извинился журналист.

Однако Евгений отказался от дальнейшего участия, аргументировав это тем, что к нему больше не будут относится объективно.

Фото: instagram.com