Минувшим вечером в Киеве прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В финале приняли участие конкурсанты из 26 стран. Напомним, что в этом году Россия не участвовала в «Евровидении».

Победителем конкурса стал 27-летний участник из Португалии – Сальвадор Собрал. Его лирическая баллада «Amar pelos dois» («Любовь двух» - прим.ред.) практически с самого начала голосования лидировала в таблице результатов. По итогам голосования Сальвадор получил 758 баллов. Второе место занял 17-летний исполнитель из Болгарии Кристиан Костов — по сумме голосования жюри и зрителей он получил 615 баллов. Замыкает тройку лидеров молдавская группа SunStroke Project — исполнители набрали 374 балла.

Номер Сальвадора не имел ни танцевального шоу, ни световых эффектов, но это не помешало ему с первых же минут голосования занять лидирующую позицию. Как стало известно, Собрал не принимал участия в первых репетициях «Евровидения» в связи с проблемами со здоровьем. У молодого человека порок сердца и артист нуждается в пересадке этого жизненно важного органа.

Фото: globallookpress.com