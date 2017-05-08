Как сообщает портал WMJ.ru, бывший министр экономики стал самым молодым президентом в истории страны и первым самовыдвиженцем, который занял этот пост. Как гласит всем известная пословица: «За каждым великим мужчиной стоит велика женщина». Такой женщиной оказалась супруга Эммануэля, учительница французского языка Брижит Макрон, которая старше его на 25 лет.

Первая леди страны родилась и выросла в многодетной семье в маленьком городке Амьен. Ее отец - известный шоколатье, чья кондитерская фабрика до сих пор приносит доход в четыре миллиона евро в год. Сама же Брижит решила пойти иным путем и стала преподавателем, что в дальнейшем свело ее с будущим президентом.

Однако до встречи с Эммануэлем, учительница была замужем за банкиром Андрэ Луи Озьера, от брака с которым у Брижит родились трое детей. В возрасте 39 лет она начала вести театральный кружок в частной школе La providence, где и произошла судьбоносная встреча с тогда еще 15-летним школьником Макроном. Подросток был влюблен в свою учительницу и рассказал ей о своих чувствах в конце года. Сама же Брижит в одном из интервью призналась: «Я никогда не считала его своим учеником. Эммануэль не был похож на своих сверстников.».

Конечно, такой союз вызывал неодобрение у большинства родственников и знакомых пары. Как пишет Анна Фэлд в своей книге «Идеальный молодой мужчина», отец Макрона запрещал Брижит общаться с его сыном. В 17-летнем возрасте Эммануэля отправили на учебу в Париж, поэтому несколько лет их общение проходило с помощью писем. В 2007 году женщина подала на развод с первым мужем и поспешила узаконить свои отношения с молодым возлюбленным. На момент свадьбы Брижит было уже 54 года, поэтому в вопросах материнства супруги пришли к единому мнению – наследников у них не будет. Однако это нисколько не расстроило политика, по его словам, он не нуждается в биологических детях и внуках. К тому же, у его жены трое детей, которые подарили им уже семь внуков.

С тех пор, как учительница вышла замуж за начинающего политика, она полностью погрузилась в карьеру Эммануэля, советуя и помогая ему на пути к президентскому посту. Как мы видим, Брижит прошла с мужем путь от обычного госслужащего до лидера Франции, доказав всем, что большая разница в возрасте не помеха для настоящей любви.

Фото: global look press.com