Сегодня в Елисейском дворце в Париже состоялась церемония инаугурации нового президента Франции. Эммануэля Макрона сопровождала супруга Брижит. Новая первая леди Франции выбрала для церемонии инаугурации строгий голубой костюм Louis Vuitton. Брижит совершенно не стесняется своего возраста и позволяет себе даже на такое официальное мероприятие надеть короткую юбку, демонстрирующую стройные ноги. Не так давно Макрон прокомментировал разницу в возрасте с женой.

Непременным атрибутом инаугурации стала церемония прощания старого и нового президентов. Она заняла более двух часов вместо предполагаемых 25 минут: Олланд и Макрон долго беседовали в президентстком кабинете, после чего новоизбранный президент Франции проводил своего предшественника до машины, спустившись вместе с ним по лестнице крыльца дворца. По протоколу это является демонстрацией уважения к уходящему политику.

Уже завтра Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра и отправится в свою первую заграничную командировку в качестве президента Франции – в Германии. Там он проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, 39-летний Эммануэль Макрон стал первым молодым лидером Франции со времен Наполеона.