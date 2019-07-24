54-летняя жена Игоря Крутого показала подтянутую фигуру в ярком дерзком купальнике

54-летняя жена композитора Игоря Крутого признавалась, что много трудится, чтобы поддерживать фигуру и ест только полезную еду. И внешность Ольги – полное тому доказательство.

Артист с супругой вернулись из круиза по Турции, о чем Ольга Крутая рассказала в Instagram, показав на фото в ярком и дерзком купальнике идеальную фигуру. «Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать», - написала бизнес-вумен (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).