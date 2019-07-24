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54-летняя жена Игоря Крутого показала подтянутую фигуру в ярком дерзком купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь и Ольга Крутые

Фото: Instagram
Ольга Крутая тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

54-летняя жена композитора Игоря Крутого признавалась, что много трудится, чтобы поддерживать фигуру и ест только полезную еду. И внешность Ольги – полное тому доказательство.

Артист с супругой вернулись из круиза по Турции, о чем Ольга Крутая рассказала в Instagram, показав на фото в ярком и дерзком купальнике идеальную фигуру. «Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать», - написала бизнес-вумен (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Ольга Крутая

Фото: Instagram

«Отлично выглядите. Удачи вашей замечательной семье во всем!»,

«крутая самая красивая», - отметили подписчики.

Старшая дочь Игоря и Ольги - Виктория

Игорь Крутой Женился на Ольге 24 года назад. Супруги живут на две страны: Россию, где востребован композитор, и США, где у его жены бизнес. Игорь Крутой признавался, что так непросто, но они с семьей вместе проводят лето в путешествиях.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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