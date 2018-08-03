Елена Степаненко решила разделить имущество с Евгением Петросяном после 33 лет брака

В Сети муссируются все более упорные слухи о скором разводе юмористов Евгения Вагановича Петросяна и Елены Григорьевны Степаненко. На днях они получили под собой веское основание — Елена подала в суд на раздел совместно нажитого в 33-летнем браке имущества.

Любопытно, что Евгений при этом заявил АГН «Москва»: «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение». А по поводу развода с женой он сказал: «Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит?». Сама Елена пока никак не прокомментировала ситуацию.