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Елена Степаненко решила разделить имущество с Евгением Петросяном после 33 лет брака

Серый слайд, который
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Евгений Петросян и Елена Степаненко

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Российские СМИ сообщили, что 65-летняя Елена Степаненко подали заявление на раздел имущества с 72-летним супругом Евгением Петросяном в суде.

В Сети муссируются все более упорные слухи о скором разводе юмористов Евгения Вагановича Петросяна и Елены Григорьевны Степаненко. На днях они получили под собой веское основание — Елена подала в суд на раздел совместно нажитого в 33-летнем браке имущества.

Любопытно, что Евгений при этом заявил АГН «Москва»: «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение». А по поводу развода с женой он сказал: «Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит?». Сама Елена пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, звезды шоу «Аншлаг» живут вместе уже более 35 лет. В одном из интервью Степаненко заявила: «Я счастлива, что моя жизнь так сложилась, что я нахожусь в полной зависимости от Евгения Петросяна. Он — мой учитель, режиссер, партнер на сцене и супруг. Так бывало на эстраде (и не только на эстраде, но и в кино, театре), и удивляться тут не нужно».

Фото: Natalya Loginova, Zamir Usmanov, Anatoly Lomohov, Maxim Burlak / Global Look Press, East News

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