«Это горькосладкая любовь»: жена Олега Газманова трогательно поздравила мужа с хрустальной свадьбой и рассказала о трудностях в браке

«Знаешь, я хочу, чтоб каждое слово этого утреннего стихотворенья вдруг потянулось к рукам твоим, словно соскучившаяся ветка сирени. Знаешь, я хочу, чтоб каждая строчка, неожиданно вырвавшись из размера и всю строфу разрывая в клочья, отозваться в сердце твоем сумела. Знаешь, я хочу, чтоб каждая буква глядела бы на тебя влюбленно. И была бы заполнена солнцем, будто капля росы на ладони клена. Знаешь, я хочу, чтоб февральская вьюга покорно у ног твоих распласталась. И хочу, чтобы мы любили друг друга столько, сколько нам жить осталось», — продолжила она в стихах.

«Хрустальная сегодня, хрупкая еще, но всё звонко и прозрачно, осознанно и мудро. Сегодня обязательно крымское шампанское в хрустальных бокалах поднимем за ЛЮБОВЬ и в конце на счастье разобьём! Ура! Это горькосладкая ЛЮБОВЬ! Почему кричат только ГОРЬКО! Я теперь буду кричать СЛАДКО», — подытожила Марина.