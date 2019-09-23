Плохие парни или творческие личности? Гуф, Тимати, Pharaoah и другие самые скандальные популярные рэперы

Гуф
Фото: Instagram
Алексей Долматов, известный миллионам поклонников под именем Гуф, давно стал одним из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса. Сначала он громко разводился с женой Айзой, от которой у него есть сын — причиной стали измены и пагубные пристрастия. Затем рэпер стал звездой таблоидов, когда закрутил роман с солисткой группы A'Studio Кети Топурией, которой тоже изменил. Недавно Гуф выпустил вместе с Тимати клип на трэк «Москва», который собрал более миллиона дизлайков и в итоге был удален из Youtube... А недавно появилась информация о том, что рэпер, которому 23 сентября исполнилось 40 лет, стал новым героем популярного шоу «Холостяк».
Тимати
Фото: Instagram
Тимати, который скоро во второй раз станет отцом, пытается работать над образом успешного музыканта и продюсера с счастливой семьей. Однако он всегда оказывается в центре скандалов... То он публично обвиняет Диму Билана в наркозависимости, то набирает более миллиона дизлайков за клип, посвященный Москве, то появляются слухи о том, что его возлюбленная Анастасия Решетова беременна вовсе не от него, а от другого мужчины.
Pharaoah
Фото: Instagram
Рэперу Pharaoah, который известен своими дерзкими текстами, в январе исполнилось всего 23 года, однако он уже успел прославиться как один из самых плохих парней среди российских музыкантов. Среди слухов о Глебе (настоящее имя артиста) — пагубные зависимости, многочисленные романы, в том числе с визажистом Еленой Крыгиной, которая старше его на десять лет, скандальное поведение и многое другое. В том числе Pharaoah прославился благодаря бурному роману с моделью Алесей Кафельниковой, расставание с которой было не менее бурным, чем сами отношения.
A$AP Rocky
Фото: Global Look Press / face to face
Один из самых успешных и богатых рэперов A$AP Rocky в июле этого года был арестован за нападение на людей, которые, предположительно, были его поклонниками. Артист и его спутники избили парней на одной из улиц Стокгольма. В итоге рэпер, уверявший, что дал сдачи невменяемым парням, попал за решетку, а его концерты были отменены. Сейчас A$AP Rocky на свободе и посещает показы Недели моды в Милане.
Канье Уэст
Фото: Eastnews
Канье Уэст тоже сорвал несколько концертов, только по другой причине — у него был нервный срыв, после которого он попал в психиатрическую клинику. Многие тогда решили, что Канье пора завязывать со своей манией величия — он регулярно сравнивает себя с Иисусом и царем, свою жену, звезду реалити Ким Кардашьян, называет образцом красоты, а всех остальных, мягко говоря, не очень-то уважает.
Джей Зи
Фото: Global Look Press / Daniel DeSlover jay-z
Один из самых известных и богатых рэперов и продюсеров Джей Зи известен своим скандальным прошлым — во времена бедной молодости он торговал запрещенными веществами. Несколько лет назад Джей Зи стал звездой таблоидов после того, как стало известно о его измене жене, знаменитой певице Бейонсе, которая в итоге посвятила целый альбом Lemonade тому, как ей удалось справиться с предательством супруга.
Эминем
Фото: Eastnews
Эминем считается феноменально талантливым рэпером, которому удается очень здорово сочинять крутые тексты и читать рэп так, как не удается никому. Вот только личная жизнь артиста сделала его одной из самых скандальных личностей шоу-бизнеса: он боролся с пагубными зависимостями, публично заявлял о ненависти к родителям, скандалил с женой, с которой делил дочь, а также публично высмеивал других знаменитых исполнителей.
Oxxxymiron
Фото: Global Look Press / oxxxymiron. com
Oxxxymiron считается самым интеллектуальным российским рэпером со сложным текстами, своеобразной подачей и четкой позицией по различным социально значимым вопросам. Мирон Федоров (настоящее имя артиста) прославился благодаря скандальным рэп-баттлам, в которых высмеивал коллег, дерзким текстам своих треков и оппозиционным отношением к власти, о чем он пишет в соцсетях.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram
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