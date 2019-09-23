Плохие парни или творческие личности? Гуф, Тимати, Pharaoah и другие самые скандальные популярные рэперы

Алексей Долматов, известный миллионам поклонников под именем Гуф, давно стал одним из самых скандальных артистов российского шоу-бизнеса. Сначала он громко разводился с женой Айзой, от которой у него есть сын — причиной стали измены и пагубные пристрастия. Затем рэпер стал звездой таблоидов, когда закрутил роман с солисткой группы A'Studio Кети Топурией, которой тоже изменил. Недавно Гуф выпустил вместе с Тимати клип на трэк «Москва», который собрал более миллиона дизлайков и в итоге был удален из Youtube... А недавно появилась информация о том, что рэпер, которому 23 сентября исполнилось 40 лет, стал новым героем популярного шоу «Холостяк».

Тимати