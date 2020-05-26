Марина Газманова изолируется от мужа, чтобы сохранить крепкие отношения: «Давать свободу — хорошая практика»

Марина и Олег Газмановы — одна из самых гармоничных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Для того, чтобы сохранять остроту чувств, супруга артиста практикует расставания с ним, и коронавирус этому не помеха.

«Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга во время, разошлись на время даже в разные углы, побыть самим с собой и на крыльях любви вернулись, соскучившись. И будет чмоки чмоки вам. У нас так и было: гастроли, расставания, встречи с восторгом. Сейчас гастролей временно нет (но я продолжаю практиковать встречи — расставания, возможность есть, углов много. Так соскучиваемся, что как первый раз встретились... А если дышать друг другу всегда в лицо, то как Ирина сказала, можно заболеть корононенавистью», — написала она в блоге.