Марина Газманова изолируется от мужа, чтобы сохранить крепкие отношения: «Давать свободу — хорошая практика»
Фото: Instagram Марины Газмановой
Марина и Олег Газмановы — одна из самых гармоничных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Для того, чтобы сохранять остроту чувств, супруга артиста практикует расставания с ним, и коронавирус этому не помеха.
«Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга во время, разошлись на время даже в разные углы, побыть самим с собой и на крыльях любви вернулись, соскучившись. И будет чмоки чмоки вам. У нас так и было: гастроли, расставания, встречи с восторгом. Сейчас гастролей временно нет (но я продолжаю практиковать встречи — расставания, возможность есть, углов много. Так соскучиваемся, что как первый раз встретились... А если дышать друг другу всегда в лицо, то как Ирина сказала, можно заболеть корононенавистью», — написала она в блоге.
«Давать свободу друг другу от себя — хорошая семейная практика, крепких, долгих, влюбленных отношений! Отправьте себя в кругосветку своих желаний одну и вернитесь наполненная в семью. Передых, перерыв, новые впечатления от себя самой... он вас обязательно дождется или вы его дождитесь, но разлука добавит огня», — посоветовала она.
Фото и видео: Instagram
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