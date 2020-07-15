«Сегодня у нас розовый день»: Олег и Марина Газмановы отмечают годовщину свадьбы

«Долго не верила своим глазам, оказывается, после 17 лет в браке, все становится розово. Розовая свадьба ! Хи-хи-хи ! Готовлю завтрак, словно девчачью пижамную вечеринку... Хи-хи. Но ему должно быть розово и мне розово. Потому что розовый — это цвет всепрощающей любви! Когда ты не хочешь уже розовый бриллиант (хочешь, но пофиг), лучше розовое озеро или розовое облако в подарок. А лучше розовую радость в сердце, когда смастерил палатку на балконе, всю ночь провел под звездным небом, нахохотался под скрип сухих половиц и шлепков по комарам, а надеялся заниматься другим! Сможет подарить такое? А еще лучше — розовое настроение вместе с моей любимой семьей. Это мой розовый бриллиант на миллион карат!

15 июля — день нашей свадьбы, розовая — 17 лет. Цвет настроения розовый, наряжаемся фламинго и празднуем с детьми! Розовое шампанское, розовые пионы, варенье из лепестков роз, розовые сласти —розовый завтрак для любимых. В розовом сарафане, новое обручальное колечко из розового кварца... Кто что еще придумает розовое? Главное, чтобы у Олега не закружилась голова от розового, пусть во время включится розовый пофиг! С днем любви @oleggazmanov!», — поделилась эмоциями Марина.