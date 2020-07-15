«Сегодня у нас розовый день»: Олег и Марина Газмановы отмечают годовщину свадьбы
Фото: www.instagram.com/marinagazmanova/
68-летний Олег Газманов и его 51-летняя супруга Марина отмечают 17-летие со дня свадьбы. Знаменитые супруги рассказали, как проходит этот знаменательный день в их семье.
«Сегодня в моей семье розовый день! Годовщина свадьбы, 17 лет наших официальных отношений! Утренняя суета, моя @marinagazmanova и дети украшают дом и облачаются во все розовое. Надо как-то выдержать это ми-ми-ми. Я осуществил сегодня еще одну мечту моей Маруси», — заинтриговал Олег Газманов, пообещав позже показать подписчикам, какой сюрприз приготовил для жены.
«Долго не верила своим глазам, оказывается, после 17 лет в браке, все становится розово. Розовая свадьба ! Хи-хи-хи ! Готовлю завтрак, словно девчачью пижамную вечеринку... Хи-хи. Но ему должно быть розово и мне розово. Потому что розовый — это цвет всепрощающей любви! Когда ты не хочешь уже розовый бриллиант (хочешь, но пофиг), лучше розовое озеро или розовое облако в подарок. А лучше розовую радость в сердце, когда смастерил палатку на балконе, всю ночь провел под звездным небом, нахохотался под скрип сухих половиц и шлепков по комарам, а надеялся заниматься другим! Сможет подарить такое? А еще лучше — розовое настроение вместе с моей любимой семьей. Это мой розовый бриллиант на миллион карат!
15 июля — день нашей свадьбы, розовая — 17 лет. Цвет настроения розовый, наряжаемся фламинго и празднуем с детьми! Розовое шампанское, розовые пионы, варенье из лепестков роз, розовые сласти —розовый завтрак для любимых. В розовом сарафане, новое обручальное колечко из розового кварца... Кто что еще придумает розовое? Главное, чтобы у Олега не закружилась голова от розового, пусть во время включится розовый пофиг! С днем любви @oleggazmanov!», — поделилась эмоциями Марина.
Олег Газманов и Марина Муравьева познакомились в 1997 году. Вместе жить влюбленные начали через месяц после рождения у Марины сына Филиппа от первого мужа. Официально семьей Газмановы стали в июле 2003 года, незадолго до рождения их общей дочери Марианны.
Фото и видео: Instagram Олега и Марины Газмановых
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