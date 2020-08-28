Юлия Проскурякова с укладкой и нежным макияжем собрала комплименты фанатов: «Эти глаза напротив...»

«Эти глаза напротив...», «Поздравляем, Юлечка, с праздником! Желаем успехов в кино!», «Какой красивый, нежный макияж!», «Несравненная Юлечка, все лучше и лучше. Молодец, так держать. Любуюсь», «Красота неописуемая!», «Красотка», «Юля, вы очень красивая, милая девочка», «Глаза океан в которых можно утонуть. Естественная красота. Шикарная кожа», «С праздником, Юлечка, надеюсь, мы вас еще увидим по телевизору с новой ролью», — написали Юлии приятные слова в комментариях.

Большинству зрителей Юлия известна как певица и супруга композитора Игоря Николаева. Но она прокладывает себе дорогу в кино: с 2017 года Проскурякова — студентка режиссерского факультета ГИТИСа. Кроме того, у нее есть юридическое образование.