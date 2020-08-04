Марина Газманова показала, в чем ходить дома, чтобы порадовать любимого мужа

Марина часто делится своими «мыслями-скакунами» с фолловерами, и на этот раз рассказала, как справляется со стрессом и бережет себя от конфликтных ситуаций. «Встречая человека, который ругается и пытается выбить из равновесия, я просто наблюдаю за ним опосредованно, не вступая в диалог или спор. Так чувства включаются медленнее» — пишет Газманова. Возможно, в мудрости и есть ключ к их долгим и теплым отношениям с супругом: 15 июля 2020 года пара отметила «розовую свадьбу» — 17 лет совместной жизни. О секретах счастливого брака звезд читайте на Passion.ru.