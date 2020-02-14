### Александр и Анжелика Ревва В начале года известный шоумен Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге Анжелике в четвертый раз. «Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал романтичное видео Ревва цитатой из своей же песни. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — написала Анжелика и показала красивые семейные фотографии со свадебной церемонии на Мальдивах, на которой присутствовали дочери пары Алиса и Амели.### Павел и Мария Погребняк Павел и Мария Погребняк тоже сыграли четвертую свадьбу на Мальдивах. Они начали встречаться еще в школе, в 2006 году обвенчались, через несколько лет поженились и сейчас живут счастливо и воспитывают троих детей. «Это было волшебное время, для нас все было,как будто в первый раз. Переживали, стеснялись,глаза наполняли слезы счастья, когда обменивались клятвой о вечной любви», — рассказала Мария.### Сальма Хайек и Франуса Анри-Пино Сальма Хайек показала «атмосферные» снимки со своей второй свадьбы с модным магнатом Франсуа-Анри Пино, с которым они обновили свадебные клятвы после 9 лет брака. «Лето подходит к концу, и самым его лучшим моментом был тот день, когда мой муж удивил меня обновлением клятвы. Конечно, это платье — совсем не то, что я надела бы на свадьбу!» — шутливо призналась Сальма в своем Instagram, выложив снимки с этого романтичного события. Действительно, одеты супруги были совсем не торжественно — Хайек была в простом платье цвета фуксии, а ее муж надел белую футболку и брюки свободного кроя. Однако некоторые свадебные атрибуты на фото все же присутствуют: в качестве аксессуаров Сальма и Франсуа-Анри носили венки и гирлянды из белых цветов, и актриса также держала в руках красивый букет невесты. На импровизированном торжестве, разумеется, была и 11-летняя дочь пары Валентина.### Брюс Уиллис и Эмма Хамминг Брюс Уиллис и Эмма Хеминг обновили свадебные клятвы в прошлом году после десяти лет брака. На Карибах влюбленные собрали своих близких людей и устроили романтическую церемонию. За музыкальное сопровождение отвечала дочь Брюса и его экс-жены Деми Мур Румер, младшие дочки пары Скаут и Таллула, как и сама Мур, тоже были в числе гостей. Эмма была одета в белое платье и шла к импровизированному алтарю с дочерьми Мейбел и Эвелин.### Николай и Ирина Давыденко Теннисист Николай Давыденко и его супруга Ирина на Мальдивских островах приняли участие в популярной у многих пар церемонии, в ходе которой обновили брачные клятвы. «Это была мальдивская свадьба, очень красивая и романтичная. Но венчанием это назвать нельзя. Просто это очень красивая церемония, о которой я всегда мечтала», — рассказала Ирина Давыденко Life Sports.### Дэвид и Виктория Бекхэм Дэвид и Виктория Бэкхем снова обменялись свадебными клятвами в 2017 году после 18 лет брака. «Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, и церемония была гораздо более интимной», — сообщил Дэвид. Супруги воспитываю четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также младшую дочь Харпер. О слухах, которые сопровождают звездную семью, утверждающих, что семейное счастье и верность Бекхэмов давно уже брэнд и легенда, поддерживаемые самими супругами, как вид бизнеса, Бекхэм ответил: «Конечно нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга, потому что у нас четверо потрясающих детей».### Оззи и Шэрон Осборн Оззи и Шэрон Осборн вместе уже сорок лет, а в 2017 году они решили снова поклясться друг другу в любви. Так они решили скрепить свой союз, выдержавший многочисленные испытания, взлеты и падения. Главными гостями торжества стали взрослые дети супругов.### Бейонсе и Джей Зи Джей Зи и Бейонсе, женатые с 2008 года, обновляли свои свадебные клятвы дважды — в 2014 и 2018 году. Повторным свадьбам предшествовали сложные периоды в жизни пары, во время которых они едва не расстались. Так что романтичные церемонии символизировали то, что они все-таки смогли справиться с трудностями и продолжают быть вместе.### Луис Суарес и София Бальби Нападающий сборной Барселоны по футболу Луис Суарес и его супруга София Бальби по поводу десятилетия своей свадьбы обновили свадебные обеты. В честь этой даты они устроили торжественную церемонию в Уругвае на 160 человек. Главными звездами праздника были дети пары — дочь Дельфина и сыновья Бенхамин и Лаутаро. Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!