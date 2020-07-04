Айза Анохина — о своих чувствах к Гуфу: «Я люблю его»
Фото: Instagram/@aizalovesam
Личная жизнь Айзы Анохиной давно стала достоянием общественности. Несмотря на то, что блогер и бизнесвумен рассталась и с первым мужем, Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.), и подала документы на развод со вторым супругом, Дмитрием Анохиным, ей хочется, чтобы ее сыновья имели возможность общаться с отцами: «Круто дружить ради детей». Айза отмечает, что Гуф был не против общаться с Дмитрием, однако Анохин не поддержал эту инициативу.
В рамках шоу «Супер Айза» Анохина с детьми впервые побывала в загородном доме Алексея Долматова — после развода рэпер переехал в Подмосковье.
Айза признается, что не ожидала того, что у ее бывшего мужа будет такой большой, чистый, светлый дом. По словам блогера, в этом доме очень много вещей, которые напоминают ей о совместно прожитых годах: «Я удивилась, потому что очень много вещей было куплено мной, подарено мной. В этих вещах я вспомнила и хорошее, и плохое. Мне было и грустно, и радостно, и как-то тепло». «Мы переезжаем к тебе», — шутит Айза, однако Гуф не возражает.
Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что несколько дней назад блогер сменила в соцсети фамилию – вместо Анохиной стала Долматовой. Айза призналась, что намерена вернуть эту фамилию официально – более того, после свадьбы с Анохиным она не поменяла водительское удостоверение на новое.
Рассказывая о бывшем муже, блогер не скрывает своих чувств: «Я люблю его, Мы с 2005 года, пятнадцать лет рядом. Я люблю его как родственника, как брата. Я забываю все плохое, что он мне делает».
Своего возлюбленного Олега Майами Айза представила детям как друга, подчеркнув, что папой он им не является. Более того, блогер шутит, что ее избранник – ровесник ее детей. По словам Айзы, Олег не очень доволен тому, что она поехала к бывшему мужу, но ради счастья своих детей Анохина готова пойти наперекор любимому мужчине.
Следите за новыми выпусками шоу «Супер Айза» каждую субботу в 12:00 на телеканале «Супер».
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото: Instagram/@aizalovesam, @theralguf
Видео: Телеканал «Супер»
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!