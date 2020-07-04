Айза Анохина — о своих чувствах к Гуфу: «Я люблю его»

Айза признается, что не ожидала того, что у ее бывшего мужа будет такой большой, чистый, светлый дом. По словам блогера, в этом доме очень много вещей, которые напоминают ей о совместно прожитых годах: «Я удивилась, потому что очень много вещей было куплено мной, подарено мной. В этих вещах я вспомнила и хорошее, и плохое. Мне было и грустно, и радостно, и как-то тепло». «Мы переезжаем к тебе», — шутит Айза, однако Гуф не возражает.

Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что несколько дней назад блогер сменила в соцсети фамилию – вместо Анохиной стала Долматовой. Айза призналась, что намерена вернуть эту фамилию официально – более того, после свадьбы с Анохиным она не поменяла водительское удостоверение на новое.

Рассказывая о бывшем муже, блогер не скрывает своих чувств: «Я люблю его, Мы с 2005 года, пятнадцать лет рядом. Я люблю его как родственника, как брата. Я забываю все плохое, что он мне делает».

Своего возлюбленного Олега Майами Айза представила детям как друга, подчеркнув, что папой он им не является. Более того, блогер шутит, что ее избранник – ровесник ее детей. По словам Айзы, Олег не очень доволен тому, что она поехала к бывшему мужу, но ради счастья своих детей Анохина готова пойти наперекор любимому мужчине.

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