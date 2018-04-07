72-летний Петросян закрутил роман с 29-летней копией Степаненко?

Пока одни российские СМИ обсуждают развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и раздел их имущества, другие рассматривают фотографии его новой пассии. Оказалось, что 29-летняя ассистентка юмориста Татьяна Брухунова — копия его бывшей жены в молодости.

Свидетелями свиданий Евгения и Татьяны в ресторане на Белорусской и одном из подмосковных пансионатов стали папарацци, которые передали снимки изданию Super.

Десять лет назад будущая избранница Петросяна приехала из Тулы и устроилась в его театр, где сделала карьеру. Под ее влиянием 72-летний юморист стал посещать светские мероприятия и завел страничку в Instagram. Петросян также стал завсегдатаем тренажерного зала, СПА-курортов, ценителем изысканных французских и насыщенных итальянских блюд.