«Сашеньке сегодня 17»: Игорь и Ольга Крутые нежно поздравили дочь с днем рождения

«С днём рождения прекрасную и неповторимую доченьку», «Потрясающие отношения отца и дочери! Счастья вам и с Днём рождения Сашеньку!», «С днём рождения Вашей Сашеньки!!! Как же ей повезло с папой и пусть у нее все сложится хорошо!!!», «Роскошная девочка! Красотка! С днём рождения!», «С днем рождения вашу принцессу!», «Поздравляем добрую, умную, красивую Сашеньку», «Оля, я поздравляю Вас с рождением Саши, она такая красивая, волшебная девочка, картины с неё писать, королева», «Поздравляем, Вас с именинницей!!! У прекрасных родителей - прекрасные дети», «Папина дочка, с днем рождения!!! Счастья тебе и успехов во всем!!!» — поздравляют пользователи Сети.

Отметим, Александра — не единственный ребенок Игоря Крутого. От первого брака с Еленой Крутой у композитора есть сын Николай, подаривший ему внучек Кристину и Маргариту. Викторию, дочь Ольги от первого брака, Игорь Яковлевич воспитывал как родную и сейчас с удовольствием делится с подписчиками фото и видео с внучкой Деми-Роуз.