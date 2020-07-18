«Сашеньке сегодня 17»: Игорь и Ольга Крутые нежно поздравили дочь с днем рождения
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Игорь и Ольга Крутые счастливы в браке более двадцати пяти лет. В 2003 году у супругов родилась дочь Александра, и в эту субботу, 18 июля, девушка отмечает свой день рождения. В честь этого Игорь Яковлевич поделился в Instagram видео из семейного архива. «Моей Сашеньке сегодня 17, а я не перестаю благодарить Олюшку и Всевышнего за то, что она у меня есть... Моя Сашка - солнечный ребёнок, все 17 лет она сначала улыбается и только после этого просыпается... Все 17 лет я живу с ощущением взаимного обожания и, несмотря на то, что у «нас» сейчас непростой период, Сашка утверждает - меня её переходный возраст не коснётся... Сколько же любви и нежности я получаю от этого создания... что-то, мне кажется, в прошлой жизни я сделал хорошее, раз Господь послал мне такую девочку... Я сам себе завидую тому, что у меня есть Сашенька - мой слепок и внутренне и внешне, мой преданный дружочек, моё вдохновение, моё будущее... Будь здорова и счастлива, моё Солнышко!!! С Днём рождения тебя!!!» – написал композитор.
«Любимая, моя Сашенька, с Днём твоего рождения. Я безмерно счастлива, что ты у меня есть. Умная, добрая, тёплая девочка, сегодня тебе 17. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими и интересными событиями, а самое главное — будь здорова и счастлива. Люблю тебя», — подписала знаменитая мама фотографии дочери в блоге.
«С днём рождения прекрасную и неповторимую доченьку», «Потрясающие отношения отца и дочери! Счастья вам и с Днём рождения Сашеньку!», «С днём рождения Вашей Сашеньки!!! Как же ей повезло с папой и пусть у нее все сложится хорошо!!!», «Роскошная девочка! Красотка! С днём рождения!», «С днем рождения вашу принцессу!», «Поздравляем добрую, умную, красивую Сашеньку», «Оля, я поздравляю Вас с рождением Саши, она такая красивая, волшебная девочка, картины с неё писать, королева», «Поздравляем, Вас с именинницей!!! У прекрасных родителей - прекрасные дети», «Папина дочка, с днем рождения!!! Счастья тебе и успехов во всем!!!» — поздравляют пользователи Сети.
Отметим, Александра — не единственный ребенок Игоря Крутого. От первого брака с Еленой Крутой у композитора есть сын Николай, подаривший ему внучек Кристину и Маргариту. Викторию, дочь Ольги от первого брака, Игорь Яковлевич воспитывал как родную и сейчас с удовольствием делится с подписчиками фото и видео с внучкой Деми-Роуз.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram/@olgakroutoi
Видео: Instagram/@igorkrutoy65
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